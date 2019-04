OM: Mishandeling Praagse ober is poging tot moord, eis 10 tot 18 jaar cel

In Praag is de rechtszaak tegen de Haagse broers Armin (29) en Arash (32) N. in volle gang. De broers horen dinsdag welke straf zij krijgen voor het mishandelen van een ober in Praag. Omroep West is live aanwezig bij de rechtszitting, waar de officier van justitie de broers beschuldigt van poging tot moord, omdat het volgens de officier anders had kunnen aflopen. 'De broers hadden vanaf het begin kunnen weten dat ze de ober hadden kunnen doden.' Het OM eist 10 tot 18 jaar cel voor de broers. Om 15.00 uur doet de rechter uitspraak.

De verdachte broers waren vorig jaar april in de Tsjechische hoofdstad voor een vrijgezellenfeest. Ze kregen ruzie in een restaurant en schopten en sloegen een ober. De Hagenaars zitten inmiddels een jaar vast in Praag. De broers worden verdacht van poging tot moord. Als ze schuldig worden bevonden, kunnen ze een celstraf van tien tot achttien jaar krijgen. Twee weken geleden ging hun rechtszaak van start in de rechtbank in Praag. Ze vertelden toen dat ze ontzettend veel spijt hebben van hun daad.

Arash en Armin N. boden de ober aan om hem financieel te ondersteunen. De man heeft een schadeclaim van 100.000 euro ingediend. De ober liep een hersenbloeding op, een gebroken kaak en oogkas en een verbrijzelde enkel. De ober zelf was niet aanwezig bij de zitting.



Medisch rapport

De zaak tegen de broers ging dinsdag om 9.00 uur van start. Allereerst kwam de officier van justitie aan het woord, die de strafeis zal toelichten. Daarna is het de beurt aan de advocaten van Armin en Arash. Zij zullen zich focussen op het medisch rapport over de verwondingen van de ober. Daarvoor hebben beide partijen medisch specialisten aangedragen. Mogelijk raakte de man al zwaargewond toen hij viel, niet alleen door de trappen en vuistslagen van de broers.

'In mijn mening zijn de wonden heel zwaar', zegt de arts van het OM. 'Het leven van de ober was in gevaar.' Dat komt volgens de arts door opgezwollen hersenen. 'Als dat niet direct behandeld zou zijn, had het tot zijn dood geleid.'



'Verwondingen kunnen veroorzaakt zijn door val'

Volgens de arts van de verdediging is de ober niet behandeld aan de zwelling van de hersenen. Ook was de ober volgens hem bij bewustzijn toen de ambulance kwam en tijdens de rit naar het ziekenhuis. De arts van de verdediging vindt het moeilijk te beoordelen of er echt sprake was van levensgevaar. In documenten van het ziekenhuis staat volgens hem 'kleine bloedingen in de hersenen'.

Bovendien denkt de arts, door de broers zelf aangedragen, dat een deel van de verwondingen heel goed veroorzaakt kunnen zijn door de val die de ober maakte toen hij naar het opstootje rende. Wel is de arts het met de andere arts eens dat de verwondingen heel zwaar zijn en ook mede veroorzaakt zijn door geweld.

Aan het eind van de dag krijgen Arash en Armin het laatste woord. Vervolgens doet de rechter meteen uitspraak. Ons land heeft een uitleveringsverdrag met Tsjechië, dus de broers zouden hun straf in een Nederlandse cel uit kunnen zitten.