Haagse broers moeten 5 en 6 jaar de cel in voor mishandeling Praagse ober

De broers Arash (32) en Armin N. (29) uit Den Haag moeten 5 en 6 jaar de cel in voor het mishandelen van een ober in Praag vorig jaar april. Armin N. is veroordeeld tot 6 jaar cel, zijn broer Arash N. tot 5 jaar cel. Het OM eiste een celstraf van 10 tot 18 jaar voor poging tot moord, maar de rechtbank vindt dat daar geen sprake van is. Wel is er volgens de rechter voldoende bewijs voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Het OM gaat in beroep tegen het vonnis, liet de officier van justitie meteen na de uitspraak al weten. Arash krijgt een lagere straf, omdat hij eerlijker was in zijn spijtbetuiging.

De broers waren vorig jaar voor een vrijgezellenfeest in de Tsjechische hoofdstad. Toen ze hun eigen bier dronken op een terras, kregen ze ruzie met de manager van de zaak. De ober wilde de ruzie sussen, maar werd naar de grond gewerkt en geschopt en geslagen. 'De broers hebben de ober heel gewelddadig aangepakt', zei de officier van justitie dinsdag tijdens de rechtszitting. 'Hij lag op de grond en kon zich niet verdedigen. De broers hadden kunnen weten dat ze de ober hadden kunnen doden.' Daarom beschuldigde de officier van justitie het tweetal van poging tot moord en eisde een celstraf van 10 tot 18 jaar. De broers reageerden amper toen ze het vonnis aanhoorden.

De ober liep een hersenbloeding, een gebroken kaak, een gebroken oogkas en een verbrijzelde enkel op. Hij eiste zo'n 80.000 euro schadevergoeding. De rechtbank bepaalde dat de broers 75.000 euro schadevergoeding moeten betalen. De ober zelf wilde volgens zijn advocaat niet dat de broers een lange celstraf krijgen, omdat hij dan lang moet wachten op zijn schadevergoeding.



Straf in Nederland uitzitten

Armin en Arash N. waren met vrienden in Praag. Drie mensen uit de groep kregen eerder al voorwaardelijke celstraffen. Twee anderen gingen vrijuit, omdat ze juist hadden geprobeerd de boel te sussen. De broers moeten hun straf in Nederland uitzitten, want er is een uitleveringsverdrag met Tsjechië. Het OM eiste daarnaast een uitzetting voor onbepaalde tijd, wat zou betekenen dat de broers het land nooit meer in mogen. De rechtbank oordeelde dat het tweetal tien jaar lang niet in Tsjechië mag komen.

De rechtszitting, waarbij de twee broers geboeid aan- en afgevoerd werden, begon met het horen van twee medisch deskundigen die vertellen over de verwondingen van de ober en hoe hij deze opgelopen heeft. De ober had een gebroken schedel, bloedingen in de hersenen en beschadigde zenuwen in zijn gezicht. Ook had de ober verwondingen op zijn borst en buik, maar zijn organen waren niet beschadigd. De ober was zelf niet bij de zitting aanwezig.



'Leven van ober was in gevaar'

'Naar mijn mening zijn de wonden heel zwaar', zegt de arts van het OM. 'Het leven van de ober was in gevaar.' Dat komt volgens de arts door opgezwollen hersenen. 'Als dat niet direct behandeld zou zijn, had het tot zijn dood geleid.'

Volgens de arts van de verdediging is de ober niet behandeld aan de zwelling van de hersenen. Ook was de ober volgens hem bij bewustzijn toen de ambulance kwam en tijdens de rit naar het ziekenhuis. Volgens de arts van de verdediging is het moeilijk te beoordelen of er echt sprake was van levensgevaar. In documenten van het ziekenhuis staat volgens hem 'kleine bloedingen in de hersenen'.

Bovendien denkt de arts, door de broers zelf aangedragen, dat een deel van de verwondingen heel goed veroorzaakt kunnen zijn door de val die hij maakte toen hij naar het opstootje rende. Wel is de arts het met de andere arts eens dat de verwondingen heel zwaar zijn en ook mede veroorzaakt zijn door geweld.



Gecoördineerde aanslag of massale vechtpartij?

Beide broers gaven tijdens de zitting toe heel veel te hebben gedronken ten tijde van de mishandeling. Volgens getuigen in het restaurant gedroeg de vriendengroep zich agressief. Arash beweerde heel erg geschokt te zijn door de beelden van de mishandeling, die hij pas in de gevangenis zag.

'Een gecoördineerde aanslag', zo noemde het Tsjechische OM de actie van de twee broers. 'De broers hebben de hele tijd geslagen, totdat de ober slap op de grond lag en niet meer bewoog.' De advocaat van Armin was het daar niet mee eens: 'Het ging om een grote vechtpartij, niet om een aanslag op de ober.' Ook zegt de advocaat dat de ober Armin heeft geslagen. 'De ober rende op Armin af, hij is groter dan de verdachte.' Volgens de advocaat van Arash moet de vechtpartij in context worden gezien. 'Als de manager geen duw geeft, is er ook geen vechtpartij.' Volgens de advocaten van de broers is er dan ook absoluut geen sprake van poging tot moord of doodslag.



'Grootste fout van mijn leven'

'Ik kan niet anders zeggen dan dat ik een fout heb gemaakt. Iedereen maakt fouten, maar dit is de grootste fout die ik ooit in mijn leven heb gemaakt,' zo stak Arash zijn hand in eigen boezem in zijn laatste woord tijdens de zitting. 'Ik heb een mens verwond, ik heb me dronken en als een idioot gedragen. Ik schaam me en ben boos op mezelf.' Ook bood Arash nogmaals zijn excuses aan, 'ook aan het land Tsjechië.'

Ook Armin wijst met corrigerende vinger naar zichzelf: 'Mijn reactie op die duw was niet passend.' Hij wil er, samen met zijn broer, alles aan doen om de ober te helpen.

