Spaanse Gloria naar Nederland vanwege personeelstekort zorg: 'Hier kan ik gelijk aan de bak'

'Bienvenido, bem vindo, en benvenuto'. Oftewel: 'van harte welkom'. Zo klonk het maandag in Madurodam in Den Haag. Want welkom zijn ze, de tien verpleegkundigen die het Haagse HWW Zorg uit Spanje, Portugal en Italië heeft gehaald. Het personeelstekort in de zorg is zo groot, dat HWW ook over de grens is gaan kijken. De eerste groep werd maandagmorgen onthaald in Madurodam.

Terwijl HWW net als heel Nederland kampt met een enorm tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel, zijn er in veel Zuid-Europese landen verpleegkundigen die niet aan het werk kunnen komen. HWW is daarom in andere delen van Europa gaan kijken of ze zorgverleners kon vinden. 'In Spanje kun je hoogstens een stage van drie maanden krijgen', zegt Gloria Martinez, één van de twee Spaanse verpleegkundigen. 'En dan krijg je nog geen baan. Hier kan ik meteen aan de slag.'

Gloria spreek nog een beetje gebroken Nederlands, maar ze heeft dan ook nog maar amper les in de voor haar vreemde taal. Het recruteringsbedrijf heeft de groep van twee Spaanse, vier Portugese en vier Italiaanse verpleegkundigen drie maanden lang intensief taallees gegeven in het Oost-Spaanse Javea. Allemaal hebben ze al een universitaire zorgopleiding. De groep gaat aan de slag in zes verpleeghuizen van HWW in Den Haag. Ze starten als verzorgende op mbo-niveau 3. Zodra hun opleiding op Nederlands niveau is en de buitenlandse zorgwerkers BIG-geregistreerd zijn, gaan ze werken als verpleegkundige.



'Misschien een gezin doen'

'Het is niet dé oplossing voor het personeelstekort in de zorg', geeft ook bestuursvoorzitter Bert Deitmers van HWW Zorg toe. 'Maar elke deeloplossing is er één. En ik koester het wel als mensen kiezen voor een baan in de zorg zo ver van huis.' En daarom worden de tien dan ook goed in de watten gelegd in Nederland-in-het-klein, het oerhollandse Madurodam.

Gloria heeft het geluk dat ze het avontuur kan delen met haar nieuwe vriend Raffaele Oliva, een verpleegkundige uit Turijn, die zij heeft leren kennen tijdens de taalcursus in Spanje. Ze wonen tijdelijk in een huis van HWW Zorg maar zijn vast van plan snel te verhuizen. Want Raffaele weet wat hij wil: 'Misschien wel een gezin doen.' Stichten, bedoelt hij. Maar de taal is in dit geval bijzaak.

