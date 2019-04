'Misbruikschandaal bij Haags instituut ProDemos'

De slachtoffers zijn allemaal mannen en willen anoniem blijven. De NOS werd door enkele slachtoffers benaderd uit onvrede over de afwikkeling van de affaire door de ProDemos-directie. Er zou geen sprake zijn van misbruik van scholieren.

Het misbruik zou in de werkkamer van de leidinggevende op de zolder van het ProDemos-gebouw tegenover de Tweede Kamer hebben plaatsgevonden of in cafés rondom het Binnenhof. Zo blijkt uit de gesprekken met de NOS.



'Leidinggevende wil niets zeggen'

De NOS heeft de 37-jarige leidinggevende in kwestie telefonisch gesproken. 'Ik wil er niets over zeggen', was zijn enige commentaar. Inmiddels is hij ontslagen. ProDemos zegt nazorg te hebben geleverd aan de 'betrokken collega's. 'ProDemos hecht zeer aan een veilige werkomgeving voor alle medewerkers. Klachten, al dan niet over grensoverschrijdend gedrag, neemt de directie steeds uiterst serieus', aldus het instituut in een reactie.