'Goed dat Scheveningen meewerkt aan verplaatsing van de wedstrijd tegen AFC'

Elke week neemt Omroep West het afgelopen amateurvoetbalweekend door met verslaggever Willem van Zuilen. In de 'analyse van Willem' vertelt hij wat hem is opgevallen bij de wedstrijden die hij heeft bezocht en welke zaken er nog meer spelen in het (amateur)voetbal. In deze aflevering gaat het onder meer over de afscheidswedstrijd van Bart Freke en het ontslag van Sjaak Polak.

Willem, een voetballoos weekendje. Toch zijn er nog wat zaken om over te praten. Bijvoorbeeld het ontslag van Sjaak Polak. Is het terecht dat hij is weggestuurd?

'Nee! Laat ik het zo zeggen: Ik ben geen voorstander van het wegsturen van trainers. Zeker het moment dat ze het doen, daar snap ik niets van. Na een 5-0 nederlaag zo'n keuze maken, dan laat je je regeren door emotie.'

'Ik weet niet of het waar is dat hij van het trainingsveld is geroepen en daarna is ontslagen. Als dat zo, dat kan echt niet. Dat doe je niet. Als je het doet, doe je dat netjes achter een tafel.'

'Maar je moet het sowieso niet doen. Het is dezelfde jongen achter wie SJC de polonaise liep toen ze kampioen werden. Ik heb SJC dit seizoen niet zien voetballen, dus ik weet niet hoe Sjaak het tactisch doet, maar om hem nu nog te ontslaan. Ik ben er geen fan van.'

SJC staat zestiende in de derde divisie. Dat is toch geen vreemde positie voor die club?

'Nee. Het is een debutant, dan weet je dat je daar staat. Nogmaals, hij heeft ze van de hoofdklasse naar de derde divisie gebracht. Ik begrijp ook dat er spelers zijn die nog vertrouwen in hem hadden. Ik snap er helemaal niets van.'

Bart Freke krijgt op 3 augustus een afscheidswedstrijd bij Rijnsburgse Boys met spelers van de kampioenselftal van 2009. Ben jij de stadionspeaker van dienst?

'Nee, waarom? Ze hebben een heel goede stadionspeaker. Dat is trouwens mijn opvolger. 32 jaar geleden was ik de stadionspeler, maar toen ben ik naar West gegaan. De jongen die het toen van mij overnam zit er nog. Ze hebben een prima speaker in de persoon van Hans Oudwater.'

'3 augustus, net na de vakantie. Echt een happening. Ik hoop dat ik erbij kan zijn. Freke verdient zo’n wedstrijd ook vind ik. Het is een jongen van de club, ondanks dat hij een klein uitstapje heeft gemaakt naar Quick Boys.'

'Dat elftal dat kampioen werd, was zo fantastisch. Ik denk dat Ted Verdonkschot op de bank zal zitten als hij kan. Het team had naast Bart mannen als Tim Orlowski, Jelle Bouma, Dennis Groot, Bennie van Noord, Menno van Rosmalen, Joey Zandbergen, Niels Hogewoning, Raymond Kolder, Danny van der Vijver, Dick Zwarthoed, Djuric Ascencion, Rodney Cairo, Martijn Gootjes, Joost Kuhlmann, Richal Leitoe en natuurlijk zijn broer Peter Freke. Een fantastisch elftal. Mooi als dat elftal weer een keer bij elkaar komt. Er zijn heel veel mensen die ernaar uitkijken.'

'Bart blijft natuurlijk behouden voor de club. Hij gaat wat doen in de scouting. Dat is mooi voor de club. Hij heeft veel kennis en ervaring. Hij is daar trouwens nu al mee bezig.'





De wedstrijd AFC – Scheveningen is verplaatst van zaterdag 4 mei, naar zondag 5 mei. Is dat niet vreemd voor zaterdagclub Scheveningen?

'Scheveningen heeft altijd een zondagtak gehad. Ik vind het heel goed dat de club meewerkt aan het spelen op een andere dag. AFC kan kampioen worden die dag. Als ze op 4 mei spelen, valt dat samen met dodenherdenking,'

'AFC is een Amsterdamse club en heeft met alle respect heel veel joodse mensen. Dus ik snap best dat ze dan niet op 4 mei willen spelen en dan feestvieren. Op die dag staan we stil bij alle oorlogsslachtoffers. Ik sta er voor duizend procent achter. De Tweede Wereldoorlog mag nooit vergeten worden.'

Wat verwacht je van Ajax dinsdag Willem?

'Ik verwacht eigenlijk niets. Ik vind dat de media ze een heel erge favorietenrol geeft, dat ze zo even winnen. Dat is natuurlijk niet zo.'

'Tegen Real Madrid en Juventus waren ze natuurlijk niet de favoriet. Nu geven mijn landelijke collega’s die rol wel aan Ajax. Dat ze een beter voetballend elftal hebben, dat geloof ik wel. Maar het gaat natuurlijk niet vanzelf. Daar ben ik een beetje bang voor. Maar, dat weten ze bij Ajax ook wel.'

'Ik hoop op een goed resultaat morgen. Ik zal blij zijn als ze daar een doelpuntje kunnen maken, met het oog op de uitdoelpunten die dubbel tellen bij een gelijk resultaat. Maar het is sowieso al fantastisch hoe ver ze gekomen zijn. Als je aan mij vraag wat de verhouding is: dan zeg ik 55% in het voordeel van Ajax.'

'Om er een regionaal tintje aan te geven. Voor de directeur van Ajax, Edwin van der Sar, is het natuurlijk ook leuk dat ze zover gekomen zijn. En natuurlijk voor Noussair Mazraoui, de speler uit Alphen aan de Rijn. De finale is nu dichtbij. Het zou een prachtig resultaat zijn als ze over een maand nog in de Champions League zitten.'

Verder nog iets Willem?

'Jazeker! Tim de Cler, voormalig speler van AZ, Feyenoord, Ajax en het Nederlands elftal gaat bij zijn jeugdliefde Lugdunum de jeugd trainen. Dat vind ik een goede zaak. Oud-spelers die wat doen. Zeker bij een speler met zo’n enorme staat van dienst.'