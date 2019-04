'Ze hebben mijn geveltuintje dichtgetegeld voor haar scootmobiel'

Operatie Steenbreek. Misschien kent u de actie wel. Onder het motto Tegel eruit, plant erin! proberen steden in heel Nederland bewoners te stimuleren geveltuintjes aan te leggen in de strijd tegen de verstening. Ook in Den Haag dus. Maar in de Van Diemenstraat was de gemeente dat even vergeten.

Vorige week dinsdag komt Ine Holzel nietsvermoedend thuis als ze ziet dat haar geveltuintje is verwijderd. Ze begrijpt er niets van, maar het raadsel wordt al snel opgelost. Holzel: 'Mijn buurvrouw verderop hing uit het raam en zei dat ze 'm hebben dichtgetegeld voor haar scootmobiel'.

De scootmobiel van de buurvrouw past niet in haar kelderbox en dus moet er op straat een oplossing worden gevonden. Maar omdat er bij het portiek van Anneke Eerhart al een andere scootmobiel staat geparkeerd, moet de gemeente uitwijken naar een andere plek. Het geveltuintje van Holzel. Eerhart probeert de gemeente-ambtenaar dan nog op andere gedachten te brengen: 'Ik zeg meneer, die plantjes die daar staan, die zijn pas verleden jaar geplant. Hij zegt: maar ja, daar heb ik niks mee te maken. Hij zegt: ik krijg opdracht, ik doe wat ik moet doen en voor de rest heb ik nergens wat mee te maken.'



Geblunderd

Holzel is ontzet en dient klachten in bij onder meer de gemeente, de burgemeester en enkele raadsleden. Raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij pakt het op en stelt meteen raadsvragen, want dit kan niet bedoeling zijn: 'Aan de ene kant zeggen, maak tegeltuintjes, dat is belangrijk. En dan aan de andere kant die tuintjes weer weghalen. Dat slaat nergens op. Dat zijn gewoon afdelingen van de gemeente die langs elkaar heen werken.'

Gelukkig ziet de gemeente al snel in dat het heeft geblunderd en krijgt Holzel maandagmiddag een geruststellend bericht: 'Wij krijgen ons geveltuintje terug, dat is ons toegezegd. En de buurvrouw krijgt de scootmobiel voor haar deur.'



Ondergrondse container

Bos is blij met deze toezegging, maar is er toch nog niet helemaal gerust op: 'Het kan soms heel lang duren voordat de gemeente actie onderneemt. Maar in dit geval denk ik dat ze haast moet maken, want ze hebben best wel wat goed te maken voor de buurt.'

Eind goed, al goed. Alhoewel? Wat is er gebeurd met het geveltuintje? Holzel: 'De vlinderstruik is in de ondergrondse container beland. Samen met de stokrozen en de andere planten.' Uiteraard is de gemeente ook gevraagd om een reactie, maar die zoekt nog uit wat er precies is misgegaan.

