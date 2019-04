Kinderen leren spelenderwijs ondernemen door organiseren high tea

Kinderen uit de Leidse wijk De Mors hebben een heuse High Tea georganiseerd bij brasserie Buitenhuis aan het Valkenburgse meer. Onder begeleiding van professionals leren ze zo spelenderwijs wat het is om ondernemer of kok te zijn. Een kans die ze normaal gesproken niet zo snel zouden krijgen.

Kinderen uit achterstandswijken laten samenwerken met succesvolle ondernemers om ze zo te inspireren voor de toekomst. Dat is de doelstelling van de Leidse Stichting Mix Clubs. Door kinderen projecten te laten opzetten, leren ze te ondernemen. ‘Ik denk niet dat ze de juiste rolmodellen hebben in hun leven van wat ik in de wijk zie’, vertelt oprichter Ellis Verhoef. ‘Daarom brengen we ze ook veel in contact met ondernemers.'

Één van die ondernemers is Bob Meijer. Hij laat de kinderen in zijn zaak een high tea organiseren. ‘Dat zijn dan ook wel jongeren die je echt wel een steuntje in de rug moet geven omdat ze die thuis of op school misschien niet krijgen,' vertelt Meijer. ‘En dan denk ik wel dat ik de aangewezen persoon ben om dat te doen.'

Dagje uit

Door deze manier van werken kunnen de kinderen geïnspireerd raken. En dus zijn de kinderen hard aan de slag om het de klanten zo goed mogelijk naar de zin te maken. Met het geld dat ze verdienen, gaan ze met z’n allen een dagje uit.

Mix Clubs heeft een andere aanpak dan veel welzijnsorganisaties die met subsidies dingen voor kinderen doen. ‘Eigenlijk zag ik helemaal niks dat te maken heeft met het sterker maken van de kinderen,' zegt Ellis Verhoef. ‘Daarom heb ik dit gedaan’.