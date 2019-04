Poging tot overval op bedrijfspand Delft

Twee mannen hebben dinsdagmiddag geprobeerd een bedrijfspand aan de Rotterdamseweg in Delft te overvallen. Medewerkers werden bedreigd met een wapen. De mannen zijn gevlucht. Er is niets buitgemaakt.

De politie kreeg even na half vier de melding dat er bij een vloerenspecialist in Delft een poging tot een overval was gedaan. De politie was snel ter plekke en is bezig met onderzoek.

In eerste instantie werd door de politie een signalement van drie mannen verspreid. Dit werd later ingestrokken omdat de drie mannen niet degenen zouden zijn waar de politie naar op zoek is. De politie is nu op zoek naar twee blanke mannen met petjes. Meer kon de politie dinsdagmiddag om zes uur nog niet bekend maken.