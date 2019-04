Mislukte pinpogingen in Alphen a/d Rijn na woninginbraak Noorden

Na een woninginbraak in Noorden is er meerdere keren geprobeerd te pinnen met een gestolen bankpas bij een geldautomaat in Alphen aan den Rijn. De transacties mislukken, maar de verdachte is wel gefilmd. Hoewel hij zijn best doet om zijn gezicht te bedekken, is hij herkenbaar in beeld.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 30 april. Meer zaken zijn hier vinden.

Bij een woning aan de Voorweg in Noorden, in de gemeente Nieuwkoop, is op woensdag 23 januari ingebroken. Er is onder andere een spiegelreflexcamera van het merk Canon gestolen, maar ook contant geld en een pinpas. Diezelfde avond probeert een man daarmee te pinnen op het Stadhuisplein in Alphen aan den Rijn.

De pinner is samen met een tweede man. Die is onherkenbaar gemaakt, omdat het volgens politie niet duidelijk is of hij weet dat er een gestolen pas wordt gebruikt. De verdachte die wordt gezocht draagt een jas van The North Face met een capuchon. Het is niet bekend of hij ook de inbraak in Noorden heeft gepleegd. Hij wordt gezocht omdat hij de gestolen pinpas gebruikt.



Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem