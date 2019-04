Getuigen gezocht van inbraak bij dierenambulance Leiden

Een vervelende ontdekking voor medewerkers van de dierenambulance in Leiden: als ze op zaterdag 20 april binnen komen, blijkt er te zijn ingebroken in het kantoor. De politie doet nog onderzoek naar bewakingsbeelden en is op dit moment nog dringend op zoek naar getuigen.

Het kantoor zit in het voormalige verzorgingshuis aan het Robijnhof in Leiden. De inbraak is gepleegd in de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 april tussen 2.00 en 4.00 uur. Een laptop en een geldkistje zijn verdwenen, net als de bewakingscamera. ‘Het is laag. Wie presteert het om te gaan jatten van een stichting die het van vrijwilligers moet hebben en die zich inzet voor het welzijn van dieren’, vraagt Jaap van Meijgaarden van de dierenambulance zich af.

Hoewel de camera is gestolen, zijn er wel beelden bewaard gebleven. De politie doet daar op dit moment onderzoek naar en kan de beelden daarom nog niet tonen.



Binnen via voordeur

De inbreker is binnen gekomen via de voordeur van het kantoor. Omdat die alleen te bereiken is via het voormalige verzorgingshuis, moet de dader via die weg zijn gekomen. De politie is op zoek naar mensen die meer weten of die iets hebben gezien van de inbraak.



Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem