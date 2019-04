Wie zag straatroof en mishandeling op Dr. Lelykade Scheveningen?

Op de zonnige Eerste Paasdag is een 26-jarige motorrijder beroofd en mishandeld op de Dr. Lelykade in de haven van Scheveningen. De politie is op zoek naar mensen die hebben gezien wat er precies is gebeurd.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 30 april. Meer zaken zijn hier vinden.

Het incident gebeurde op zondag 21 april rond 20.00 uur ’s avonds. De 26-jarige man werd beroofd van zijn gouden ketting. Hij raakte daarbij gewond, maar ook de verdachte is gewond geraakt. Bij de beroving waren ook andere mannen betrokken, die met meerdere auto's in de omgeving van de Dr. Lelykade aanwezig waren.

Het was door het mooie weer druk in de haven, dus de politie denkt dat er getuigen moeten zijn. Er worden nog twee specifieke getuigen gezocht: twee meisjes van ongeveer 15 jaar oud die daar toen in de buurt waren. Eén van hen is licht getint met donker haar, de ander blank. Deze meisjes en verder iedereen die iets heeft gezien van het incident, worden gevraagd zich te melden.



Was u getuige of heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem