Man en vrouw werken samen om laptop te stelen

Bij BCC aan de Waldorpstraat in Den Haag is een laptop gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe een man en vrouw samenwerken om de computer ongezien mee te nemen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 30 april. Meer zaken zijn hier vinden.

De man en de vrouw lopen op 2 januari door de winkel, met name in de buurt van een tafel met laptops. Als de kust veilig is, pakt de man een doos van de tafel en geeft die aan de vrouw. Vervolgens lopen ze naar een ander deel van de winkel.

Een minuut later lopen de twee naar buiten zonder iets af te rekenen. Personeel vindt later de doos, waar de vrouw mee wegliep, geopend terug. De beveiliging is er af en de laptop is verdwenen.



Herkent u de verdachten?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem