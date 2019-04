Ruim 6.900 euro opgenomen met pinpas van bedrijf Leiden

Na een inbraak in het kantoorpand van een bedrijf uit Leiden blijkt dat de bedrijfspinpas is gestolen. Zodra die is geblokkeerd, wordt duidelijk dat er al ruim 6.900 euro van de rekening is gehaald. Bij twee transacties is een verdachte in beeld.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 30 april. Meer zaken zijn hier vinden.

Op dinsdag 2 april aan het begin van de avond is een medewerkster van het bedrijf aan de Schipholweg als enige nog aan het werk. Ze hoort wat geluiden in het kantoor en als ze gaat kijken, ziet ze nog net een man wegvluchten. Het is niet meteen duidelijk wat er is gestolen. Later blijken er zes laptops weg en ook de bedrijfspinpas met de bijbehorende pincode is verdwenen.

In de uren na de diefstal is het geld opgenomen tijdens verschillende transacties in Leiden, Haarlem, Den Haag en Rijswijk. Bij een avondwinkel in Leiden koopt de verdachte tien pakjes sigaretten en neemt hij 100 euro contant op. Vlak voor het pinnen lijkt het er op dat hij nog even op het briefje met de code kijkt.

Bezoek aan casino

Later brengt de verdachte een bezoek aan een casino in Den Haag. Ook daar is de gestolen pas gebruikt. Aan de hand van zijn jas van Nike en de verfspatten op zijn broek denkt de politie dat het om dezelfde man gaat.



Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem