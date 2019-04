Verdachte van brandstichting Poolse ambassade vrij

De Pool Radoslaw B. die werd verdacht van een poging tot brandstichting in de Poolse ambassade in Den Haag wordt voorlopig vrijgelaten. Dat heeft de Haagse rechtbank maandag bepaald. De rechter geeft de verdachte ‘het voordeel van de twijfel’. De man verklaarde zelf dat hij alleen aandacht wilde vragen voor uitbuiting van Polen.

In de Poolse ambassade in Den Haag overgoot Radoslow B. zichzelf en het tapijt op 22 oktober met benzine. Vervolgens dreigde hij zichzelf in brand te steken. Na een paar uur praten gaf hij zich over. De 40-jarige Pool zit nu een half jaar vast. Zijn advocaat Sander Rens vroeg voor de tweede keer om zjn vrijlating. Dit keer ging de rechter daarin mee.

Uit onderzoek van het NFI bleek dat de aansteker van B. niet werkte waardoor de beschuldiging van poging tot brandstichting kwam te vervallen. Verder acht de rechter het gevaar op herhaling gering, omdat de Pool heeft aangegeven voortaan juridische middelen te gebruiken om zijn doel te bereiken. Hij wordt nog wel verdacht van bedreiging, maar dat was geen reden om hem langer vast te houden.



Applaus

Na de woorden van de rechter werd er geapplaudiseerd op de tribune door Poolse sympathisanten. Zij steunen zijn actie tegen misstanden op de arbeidsmarkt. Volgens advocaat Rens gaat het om een grote groep Poolse werknemers die wordt uitgebuit door malafide uitzendbureaus. 'Ze worden van de ene op de andere dag ontslagen en op hun vrije dag opgeroepen om te werken. Als ze niet opdagen, worden ze uit hun huis gezet.'

Radoslaw was ‘wanhopig’ naar de ambassade gegaan om dit aan de kaak te stellen. 'Het zijn Middeleeuwse toestanden. Zijn cel is beter dan de kamer waarin hij geplaatst was.'



Veer

In de rechtbank zei Radoslaw nogmaals dat hij geen brand had willen stichten. De aansteker werkte niet, omdat de veer verwijderd was. 'Hij kon niet vonken', stelde de verdachte. Hij sprak van een 'politieke happening' en zei dat het hem speet hem dat mensen op de ambassade zich bedreigd hadden gevoeld.

'Mijn protest gaat om basale rechten. Om je veilig te voelen in je huis en het recht op werk. Een werkgever hoort de arbeidsovereenkomst na te komen. Dan heb ik het recht om te vechten.' Hij gaat er nu legale middelen voor gebruiken. De zaak tegen de Pool wordt op 16 mei inhoudelijk behandeld. Er worden zeker honderd mensen verwacht die van het proces een manifestatie willen maken.

