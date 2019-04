Advocaat mishandelaars Praagse ober opgelucht door vonnis

Still uit camerabeelden van de mishandeling in Praag | Bron: NOS

'Poging tot moord is gelukkig vervallen'

Advocaat Andrej Lokajícek, die de Haagse broers Arash en Armin N. verdedigt in de Tsjechische mishandelingszaak, is opgelucht over het vonnis dat de rechter dinsdag velde. Hij beraadt zich samen met de broers nog op vervolgstappen.

Arash en Armin werden dinsdag veroordeeld tot respectievelijk vijf en zes jaar cel wegens de mishandeling van een ober in Praag. Volgens Lokajícek is de straf gunstig omdat er volgens de rechter geen sprake was van poging tot moord. Hij zei diezelfde avond nog eventuele vervolgstappen met zijn cliënten te zullen bespreken.

Het Tjechische OM kondigde meteen aan in beroep te gaan tegen het vonnis. Het eiste een celstraf van tien tot achttien jaar voor poging tot moord, maar de rechtbank vindt dat daar geen sprake van is. De rechter zag wel voldoende bewijs voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Dat Arash een kortere straf krijgt dan Armin komt doordat zijn spijtbetuiging volgens de rechter 'eerlijker' was.

Weinig emotie

Verslaggever Anniek Enthoven kon tijdens het voorlezen van het vonnis weinig emotie van de gezichten van de broers aflezen. 'Ze reageerden niet echt emotioneel. Armin zat steeds te schrijven op een blocnote, Arash keek een beetje voor zich uit en knikte af en toe.'

Als het vonnis definitief is, dus na het hoger beroep, kunnen de broers hun straf in Nederland uitzitten aangezien Tsjechië en Nederland een uitwisselingsverdrag hebben. Terug naar Tsjechië hoeven de broers dan voorlopig niet meer te komen. Na de gevangenisstraf mogen ze tien jaar het land niet meer in. Ook moeten de broers 75.000 euro schadevergoeding betalen.





