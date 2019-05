West Wekker: Dag van de Arbeid en dineren in de trein

Goedemorgen! Vandaag is niet alleen de Dag van de Arbeid, waarop er bij het Troelstra-monument in Den Haag een herdenking zal plaatsvinden, maar kun je ook eten in de trein rond Alphen aan den Rijn.

Zoals ieder jaar vindt op 1 mei, de Dag van de Arbeid, een herdenking plaats bij het Troelstra-monument in het Westbroekpark in Den Haag. Waarom daar? Pieter Jelles Troelstra is het boegbeeld van de socialistische beweging in Nederland. Het Rijswijks Strijdkoor zal tijdens de plechtigheid een aantal internationale protestliederen ten gehore brengen. Daarnaast zullen verschillende prominenten die zich met name aan de linkerkant van het politieke spectrum bevinden een woordje spreken.

Van 1 tot en met 5 mei kun je dineren terwijl het Hollandse landschap aan je voorbij trekt. Het landschap rond Alphen aan den Rijn om precies te zijn, want van daar vertrekt de Dinner Train. Gasten krijgen een viergangendiner tijdens een treinreis die zo'n twee uur duurt. Tussen 8 en 12 mei vertrekt de trein overigens ook een paar dagen uit Leiden.

Het weer : Aan het begin van de dag kan er eerst mist of bewolking zijn. Daarna krijgen we perioden met zon, afgewisseld door bewolking. Bij een NW-W wind kracht 2 tot 3 wordt het 14 tot 15 graden.

Jaarlijks krijgen zeshonderd kinderen kanker. Bijna de helft van de ouders meldt zich ziek, omdat ze niet uit de voeten kunnen met het zorgverlof. Ze zijn overgeleverd aan het begrip van de werkgever die hen vrij geeft of extra maatregelen treft, blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en de Vereniging Ouders, Kinderen & Kanker.

Het aantal stakingen is vorig jaar afgenomen ten opzichte van 2017. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Het statistiekbureau telde 28 stakingen, tegen 32 het jaar daarvoor. Bij de stakingen gingen 239.000 arbeidsdagen verloren.

Na bijna vijftig jaar werden de zee en de rivier in het najaar van 2018 weer met elkaar verbonden in het Haringvliet, toen de Haringvlietsluizen op een kier werden gezet. In het tweede tv-seizoen van Stroom neemt presentatrice Jamaine van der Vegt een kijkje bij de omvangrijke natuur- en recreatieprojecten in en rond het Haringvliet, die onder meer worden uitgevoerd door zes natuurorganisaties met steun van de Nationale Postcode Loterij en de provincie Zuid-Holland.

In deze aflevering volgen we de route van de zalm naar Duitsland. Want deze vis krijgt zo meteen veel meer kans om naar zijn paaiplekken te zwemmen. In het Duitse riviertje Sieg gaat Jamaine met visonderzoeker Arthur de Bruin op zoek naar jonge zalmen die daar nu al opgroeien. In Koblenz zien zij hoe een enorme vistrap er voor zorgt dat zalmen de Moezel kunnen bereiken. Fre en Kees zoeken de zaagbek.

