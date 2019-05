Sneu poezenbeest lijkt gered: gulle dierenvrienden dokken bijna 1800 euro voor operatie

Een inzamelingsactie voor de aangereden poes Liz heeft in vier dagen tijd bijna 1800 euro opgebracht. Gulle Facebook-volgers van Dierenopvangcentrum Gouda betaalden graag de operatie voor het thuisloze dier. 'Dit bedrag in zo'n korte tijd had ik niet verwacht', zegt Anneloes Boot van het dierenopvangcentrum. Na een succesvolle operatie revalideert de poes nu bij een gastgezin.

Poes Liz werd vorige week vrijdag met een gebroken achterpoot gevonden aan de Condorweg in Berkel en Rodenrijs. In Rotterdam was de dierenopvang dicht en zo kwam het zielige kattenkind uiteindelijk terecht bij Dierenopvangcentrum Gouda. Toen niemand zich als eigenaar had gemeld besloot het opvangcentrum een inzamelingsactie via Facebook te starten. 'Met dit soort gevallen doen wij dat wel vaker', vertelt Anneloes Boot. 'De benodigde 1500 tot 2000 euro voor zo'n operatie hebben wij niet zomaar klaarliggen.'

Dat het geld zo snel binnen is gebeurt niet vaak. In vier dagen werd er 1789 euro opgehaald. Voldoende voor de operatie. 'Meestal moeten wij meerdere oproepen doen en op andere manieren geld inzamelen.' Dit keer bleek één Facebook-oproep voldoende. 'Het geld komt nu alleen van mensen die na de oproep via onze website doneerden.'



Asiel

Na de zware operatie maakt Liz het goed. Ze revalideert nu bij een assistente van de dierenarts. 'Een betere plek kan ze niet krijgen!', laat het dierenopvangcentrum via Facebook weten. 'Als poes Liz hersteld is komt zij in principe weer terug naar het asiel. Dan gaan we op zoek naar een nieuw baasje voor haar', zegt Anneloes Boot.

