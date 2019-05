Directeur De Uithof baalt van stroomstoring: 'Dit kost mij tienduizenden euro's'

De Haagse wijk Madestein is woensdagochtend getroffen door een stroomstoring. In dat gebied staat ook recreatiecentrum De Uithof, bekend van de ijsbaan en de sneeuwbaan. Ook daar is de stroom uitgevallen. 'Dit kost mij tienduizenden euro's', briest eigenaar Eugène de la Croix. 'Bij ons is ook alles uit. Niks werkt, alleen de veiligheidssystemen.' Het bedrijf is daardoor ook telefonisch niet bereikbaar.

Het is niet zo dat de boel aan het smelten is, zegt de directeur tegen Omroep West. 'De sneeuwbaan is eigenlijk een groot vrieshuis, die heeft er niet zo snel last van. En de binnenhal is ook geconditioneerd, dus dat gaat ook nog wel even. En de buitenbaan van het ijskarten? 'Daarop ligt een dikke laag ijs. Met het weer van vandaag komt dat wel goed.'

Verder lijkt het vandaag door de stroomstoring kommer en kwel voor de ondernemer. 'We kunnen momenteel helemaal niks, we zijn niet operationeel.' Volgens De La Croix moeten er straks allemaal bedrijven komen opdraven. 'De installaties moeten opnieuw worden opgestart, alle regelapparatuur moet opnieuw aangezet worden. Daarvoor is een heel protocol.'



Kinderfeestjes in De Uithof

Daarmee zijn ook hoge kosten gemoeid. De directeur: 'Voordat alles het weer goed doet, ben je zo tien- tot twintigduizend euro verder.' Maar daarmee is het leed nog niet geleden, verzucht hij.

'Woensdag is altijd een drukke dag hier, met veel kinderfeestjes en van alles en nog wat. Als dat ook allemaal niet doorgaat, kost het mij zo tienduizend euro omzet.' Hoop dat hij het geld terugkrijgt, heeft De La Croix niet.



Kleine lettertjes

'Nee hoor, er staan altijd wel weer ergens kleine lettertjes waarin staat dat je pech hebt. Dus nee, ik denk niet dat ik het vergoed krijg.' De fikse kosten zijn nog tot daar aan toe, maar de woede van de Uithof-directeur richt zich vooral op netbeheerder Stedin.

'Kijk, er kan altijd iets gebeuren. Maar dit bedrijf is echt een moloch, de communicatie is heel slecht. Stedin heeft allerlei managers, een rayonmanager, een districtsmanager, een gebiedsmanager, je kunt het zo gek niet bedenken. Maar als er een storing is, bellen ze je nog niet eens. En als je ze spreekt, weten ze niet eens hoe lang het nog gaat duren en wijzen ze naar externe partijen.'



Geen voorzorgsmaatregelen?

Toch zou je denken dat een beetje ondernemer - De Uithof is naar eigen zeggen de nummer zes van de Nederlandse dagattracties - nul voorzorgsmaatregelen neemt. Waarom heeft zijn bedrijf geen aggregaat, zodat bij stroomuitval alles 'gewoon' doordraait?

De La Croix: 'Dat kan niet. Het vermogen wat wij nodig hebben is niet een aggregaat te produceren. Een andere oplossing? Nee, die is er ook niet. Maar we zijn wel afhankelijk van stroom.' Stedin liet eerder aan Omroep West weten de storing zo snel mogelijk te willen verhelpen.