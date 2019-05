Weer hond doodgereden op het strand: 'Er zijn al te veel slachtoffers gevallen'

De Haagse Partij voor de Dieren-fractie wil dat motorvoertuigen op het strand minder hard gaan rijden. Aanleiding is een hond die woensdag 27 maart op het strand werd aangereden. En dat was zeker niet voor het eerst. De PvdD vindt dat de gemeente Den Haag extra in moet zetten op handhaving en aanpak van de snelheidsovertreders en stelt hier raadsvragen over.

Hondeneigenaren en omwonenden zijn een petitie gestart rondom de maximumsnelheid. Deze was woensdagmiddag al bijna 300 keer getekend. De toegestane maximumsnelheid op het strand is 15 kilometer per uur. Volgens de initiatiefnemers van de petitie wordt er in de praktijk vaak veel harder gereden.

Hoewel maar tientallen voertuigen toegang hebben tot het strand, zijn er de afgelopen jaren meerdere ongelukken met honden gebeurd. Bij meerdere ongelukken was de afloop fataal. Het is dan ook niet voor het eerst dat de politiek aan de bel trekt.



'Strand is geen racebaan'

Volgens de PvdD wordt bij het aanvragen van een ontheffing niet aangegeven wat de maximumsnelheid is op het strand en er wordt nauwelijks op gehandhaafd. De Partij voor de Dieren Den Haag wil dat de gemeente zich meer inzet voor de veiligheid op het strand.

'Er zijn in onze stad al weinig plekken waar honden los rond mogen rennen. Laten we die paar plekken waar het kan veilig houden', zegt Robin Smit, raadslid voor de Haagse PvdD. 'Er zijn al te veel slachtoffers gevallen. Het strand is geen racebaan en moet veilig zijn voor mens en dier.'



Maar heel weinig mensen mogen op het strand rijden

Volgens een woordvoerder van de gemeente Den Haag kan zeker niet iedereen zomaar over het strand rijden. Daarvoor is een ontheffing nodig. In het uitgeven daarvan is de gemeente terughoudend, omdat ze zo 'min mogelijk voertuigen op het strand willen hebben'.

'Strandtenthouders die hun zaak alleen kunnen via het strand bevoorraden, komen in aanmerking voor zo'n ontheffing', vertelt de woordvoerder. 'Verder geven we ze uit aan de douane, reddingsbrigade en werkvoertuigen.' Hij bevestigt dat je op het strand maximaal 15 kilometer per uur mag rijden.



'Baasjes zelf verantwoordelijk'

Er wordt niet preventief gecontroleerd of de ontheffinghouders zich daar aan houden. 'Je snapt dat we geen flitspalen op het strand zetten. Maar als we het in de gaten hebben, dan wordt diegene er zeker op aangesproken.'

Op het jongste incident wil de gemeente pas reageren nadat de raadsvragen van de PvdD zijn beantwoord. Na een van de vorige incidenten zei de gemeente Den Haag nog dat mensen die hun hond uitlaten op het strand zelf voor hun dier verantwoordelijk blijven. De Vereniging van Strandexploitanten Scheveningen wilde woensdagmiddag niet reageren.