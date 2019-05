Verdenking tegen Leids kopstuk Caloh Wagoh uitgebreid met liquidatie Den Haag

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de verdenking tegen twee kopstukken van motorbende Caloh Wagoh uitgebreid. De 48-jarige Delano R. uit Leiden wordt nu ook verdacht van betrokkenheid bij een liquidatie in Den Haag. De 71-jarige Greg R. uit Mijdrecht krijgt een verdenking van afpersing op zijn tenlastelegging erbij. Beide mannen werden al verdacht van betrokkenheid bij twee liquidaties in Breukelen en Rotterdam.

Delano R. kan volgens het OM 'worden gelinkt' aan de moord op Farid Souhali. Deze werd op 17 april 2017 doodgeschoten in een auto op een parkeerplaats in de Haagse wijk Wateringse Veld. Twee weken geleden werden voor deze liquidatie al twee andere mannen aangehouden. Hun voorarrest is woensdag met drie maanden verlengd. In oktober 2017 werd een man uit Utrecht aangehouden voor de moord op Souhali, maar die zaak is wegens gebrek aan bewijs geseponeerd.

Greg R. en Delano R. zitten al vast op verdenking van betrokkenheid bij de moorden op Jaïr Wessels in Breukelen en Zeki Yumusak in Rotterdam, beide in 2017. De zaken tegen alle verdachten van de drie liquidaties, zeven in totaal op dit moment, worden voortaan samen behandeld. De eerstvolgende zitting is op 10 mei, dan geeft het OM ook een verdere inhoudelijke toelichting op de nieuwe verdenkingen.