'Je hebt te maken met vakjury, ik verwachtte dus niks', Van Dissel trots op nominatie Gouden Strop

Van Dissel kwam op de shortlist voor de Gouden Strop terecht met het boek 'Erfenis', dat ze samen met Henk Apotheker schreef. 'Ik ben nog net zo verrast als toen ons boek op de longlist stond', vertelt Van Dissel. 'Je hebt te maken met een vakjury. Ik verwachtte dus niks.'

Waaraan ze de nominatie te danken heeft? 'Daar heb ik over nagedacht', zegt de presentatrice. 'Misschien is ons boek op een bepaalde manier een beetje onderscheidend ten opzichte van andere boeken. Ons hoofdperonage is een hacker, iemand die binnen de digitale wereld haar weg weet te vinden. En alles wat in het boek staat - het is natuurlijk fictie, maar het klopt wél - kan allemaal echt. Soms denk je echt: o, kan dat ook via hacken? Je staat ervan te kijken waartoe mensen allemaal in staat zijn in de digitale wereld. Het is iets van deze tijd, alles gaat via social media en computersystemen. We leven in een andere wereld, laat ik het zo zeggen.'



Je weet hoe de hazen lopen

'Erfenis' is het eerste boek van Van Dissel. Ze was door Apotheker gevraagd om samen te werken aan dit project. Haar werk in de politiewereld en haar verleden in de populaire politieserie Baantjer, bleken een dankbare basis bij het schrijven van dit boek. 'Je weet een beetje hoe bepaalde systemen werken bij politie en justitie', legt Van Dissel uit. 'Het is heel fijn dat je niet helemaal blue bent en weet hoe de hazen lopen.'

