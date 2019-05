Hoogheemraadschap Delfland belooft betere communicatie over slecht zwemwater

Kun je wel of niet veilig zwemmen in recreatiewateren?

Het Hoogheemraadschap Delfand belooft betere en actuelere communicatie over de kwaliteit van zwemwater. Op basis van metingen over de afgelopen vier jaar wordt de kwaliteit van het zwemwater voor de start van het zwemwaterseizoen bepaald. Bij een slechte uitkomst wordt het hele zwemseizoen een waarschuwingsbord bij het water neergezet, terwijl het zomaar zou kunnen dat een week of een maand na de afgifte van het negatief zwemadvies, het zwemwater gewoon weer goed is.

Het waarschuwingsbord wordt dan niet weggehaald. De enige manier voor de recreant om te achterhalen of het zwemwater op het moment goed is, is via www.zwemwater.nl en dat is vervelend voor ondernemers bij de recreatieplassen. Zij lopen namelijk omzet mis wanneer er een negatief zwemadvies geldt. 'De documentering van wanneer je een gele kaart krijgt, moeten we anders aanpakken', vindt Marc Lamey van Windsurfing Delft Plané. 'Dit huidige systeem kan funest zijn voor een waterspeeltuin of een andere ondernemer langs een recreatieplas.'

Het Hoogheemraadschap Delfland belooft nu een betere communicatie. 'Ik vind dat we één boodschap moeten afgeven als overheid,' zegt Ingrid ter Woorst van Hoogheemraadschap Delfland over de huidige situatie. 'Ik zal daarvoor contact opnemen met de provincie. Zodat we voortaan één boodschap naar buiten brengen.'



Negatief zwemadvies op vier locaties

De omgevingsdienst Midden-Holland bepaald in opdracht van de provincie waar geadviseerd wordt niet te zwemmen. Dat doet men voor de start van het zwemwaterseizoen op 1 mei. Het negatief zwemadvies geldt dan het hele seizoen, tot 1 oktober.

Bij zwemlocaties in Leiden, Delft en Nieuwkoop geldt voor het gehele zwemseizoen een negatief zwemadvies. Het gaat om Waterspeelplaats Cronesteijn in Leiden, Waterspeeltuinen Tanthof en Korftlaan in Delft en de Nieuwkoopse Plassen bij recreatiepark Meijepark in Nieuwkoop.