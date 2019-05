Ooggetuige: 'Het leek wel oorlog bij die vechtpartij in het zwembad'

Vanwege de meivakantie besluit Paul een avondje te gaan zwemmen met zijn drie kinderen. Omdat het in het zwembad in Pijnacker Ladiesnight is, wijken ze uit naar het Hofbad.

'We waren nog geen tien minuten binnen en toen brak de hel los', vertelt hij tegen Omroep West. Paul was met zijn kinderen in het grote bad. De vechtpartij vond plaats in het andere gedeelte van het zwembad. De precieze aanleiding weet hij niet.



Jongeren belagen badmeester

Paul ziet dat een groep van zo'n twintig jongeren een badmeester belaagt omdat hij een van de jongeren apart heeft genomen. De groep was aan het klieren en werd daar op aangesproken, vertelt de manager van het zwembad. De badmeester krijgt klappen. Een omstander weet, volgens Paul, nog net een metalen kruk te vangen die richting de badmeester wordt gegooid.

Na de vechtpartij houdt de politie vijf mensen aan. Zij zitten op dit moment nog vast, laat een woordvoerder weten. Meer kan hij op dit moment niet zeggen over de zaak. Ook over het mes dat na afloop in het zwembad gevonden werd, is niets meer bekendgemaakt.



Goed naar omstandigheden

De manager van het zwembad laat aan Omroep West weten dat het naar omstandigheden goed gaat met de badmeester.

De gemeente Den Haag schrijft in een verklaring dat ze geweld tegen badmeesters 'volstrekt ontoelaatbaar' vinden. Er is aangifte gedaan en de betrokken medewerkers is maatschappelijke hulp aangeboden. 'Wij willen zwemmen leuk houden in onze stad.'



Verplichte zwempas

Sinds september 2017 heeft de gemeente een verplichte zwempas voor iedereen boven de veertien jaar oud om misdragingen tegen te gaan.

Voor Paul is de lol van het zwemmen in het Hofbad er wel af. 'Mijn kinderen waren behoorlijk onder de indruk na de vechtpartij', vertelt hij. 'Ook zou ik geen badmeester willen zijn.'

