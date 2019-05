Vechtpartij in het Hofbad: 'Het leek wel oorlog'

Badmeesters werden belaagd, er werd getrapt, geslagen en het zwembadmeubilair vloog door de lucht, vertelt Paul. 'Het leek wel oorlog', zo beschrijft de 52-jarige Hagenaar de vechtpartij in het Hofbad woensdagavond. 'Ik zag duwen, trekken en slaan,' zegt de 28-jarige Robin, die net binnen was. Er raakte een badmeester gewond en de politie pakte vijf mensen op.

Vanwege de meivakantie besluit Paul een avondje te gaan zwemmen met zijn drie kinderen. Omdat het in het zwembad in Pijnacker Ladiesnight is, wijken ze uit naar het Hofbad. Robin is iedere woensdagavond in het zwembad in de Haagse wijk Ypenburg te vinden. 'Ik moest het wedstrijdbad nog induiken toen ik een mensenmassa op de kant zag staan bij het recreatiebad.'

'We waren nog geen tien minuten binnen en toen brak de hel los', vertelt Paul. De precieze aanleiding weet hij niet. Hij ziet dat een groep van zo'n twintig jongeren een badmeester belaagt omdat hij een van de jongeren apart heeft genomen. De groep was aan het klieren en werd daar op aangesproken, vertelt de manager van het zwembad.



Mes in prullenbak

De badmeester krijgt klappen. Een omstander weet, volgens Paul, nog net een metalen kruk te vangen die richting de badmeester wordt gegooid. Ook Robin ziet de kruk door de lucht gaan. 'Oorlog zou ik het niet noemen, maar een grote vechtpartij was het zeker. Een mes heb ik niet gezien, dat hoorde ik pas later.'

De politie vindt het mes later terug in een prullenbak. Er worden vijf mensen aangehouden. Een van hen is 14 jaar. 'Tijdens schoolvakanties is het recreatiebad altijd heel druk,' zegt Robin. 'Dat was woensdagavond ook zo. Op die drukke dagen zie ik dat groepen jongeren de badmeesters wel eens uitdagen.'



Complimenten voor personeel

Robin complimenteert het personeel van het Hofbad. 'Het was duidelijk dat zij hun best deden om de situatie niet verder te laten escaleren. Ondanks dat hun collega's bij het recreatiebad werden geslagen, bleven ze opletten bij het wedstrijdbad.' De manager van het zwembad laat aan Omroep West weten dat het naar omstandigheden goed gaat met de badmeester.

De gemeente Den Haag laat weten dat ze geweld tegen badmeesters 'volstrekt ontoelaatbaar' vindt. Er is aangifte gedaan en de betrokken medewerkers is maatschappelijke hulp aangeboden. 'Wij willen zwemmen leuk houden in onze stad.'



Verplichte zwempas

Sinds september 2017 heeft de gemeente een verplichte zwempas ingevoerd voor iedereen boven de 14 jaar oud om misdragingen tegen te gaan. Het aantal zwemverboden is na de invoering sterk afgenomen.

Voor Paul is de lol van het zwemmen in het Hofbad er wel af. 'Mijn kinderen waren behoorlijk onder de indruk na de vechtpartij', vertelt hij. 'Ook zou ik geen badmeester willen zijn.' Robin gaat volgende week woensdagavond gewoon weer baantjes trekken in het Ypenburgse zwembad.

LEES OOK: Zwemmen in Den Haag? Vanaf morgen heb je een zwempas nodig