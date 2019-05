Massagraf onder grote heg: 'Hongerwinter heeft zijn tol geëist'

Onder een grote ligusterhaag op de Oude Begraafplaats in Gouda liggen 59 mensen, onder wie acht kinderen, in een massagraf. Ze zijn daar tussen 13 maart en 10 juli 1945 begraven.

Of al deze mensen zijn omgekomen door oorlogsgeweld is niet bekend. 'Maar we kunnen wel aannemen dat ze zijn overleden als gevolg van de oorlog', stelt beheerder Koos Massar. 'De hongerwinter heeft ook zijn tol geëist, vooral onder de armen.'

Volgens hem waren het mensen die geen geld hadden voor een deugdelijke begrafenis. 'Door de schaarste van hout in de hongerwinter zijn de overledenen niet in een kist gelegd, maar in een laken gewikkeld of in een papieren zak. Zo is de vrouw van een timmerman is een eiken kledingkast bijgezet.'



'Slechts drie mensen hebben een steen'

De ligusterheg die werd geplant, moest volgens Massar voorkomen dat door de werking van de grond de botten naar de oppervlakte zouden komen. 'Van alle mensen die hier liggen begraven, hebben er slechts drie een steen.'

Het bestuur van de Oude Begraafplaats wil de 59 Gouwenaars uit de anonimiteit halen en is een inzamelingsactie gestart voor een bord met daarop alle namen en geboorte- en overlijdensdata. De kosten worden geschat op tussen de 3000 en 6000 euro, afhankelijk van de grootte en uitvoering.