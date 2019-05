Oom begint hennepkwekerij in huis van neefje: 'Ik heb geen cent gehad'

De 32-jarige Farid zit er wat verloren bij in de rechtbank. Hij dacht zijn schulden af te lossen, door met zijn oom een deal te sluiten. Voor 10.000 euro moest hij alleen zijn huissleutel afgeven, zodat zijn oom een hennepkwekerij kon beginnen in zijn huis. Maar hij werd er ingeluisd, zegt hij. 'Ik heb geen cent gehad, alleen maar hoofdpijn.'

De onderbuurman van Farid belt in september de politie vanwege wateroverlast. De politie valt het appartement binnen en treft twee oogstruimtes aan met in totaal 200 planten. Het is een enorme rotzooi in het huis. 'Nat laminaat, een tuinslang, halve zakken potgrond, gereedschap, de keuken vol met ventilatoren en bestrijdingsmiddel in de badkamer,' somt de politierechter op.

De verzegeling van de meterkast is verbroken om illegaal stroom af te kunnen tappen. In de prullenbak worden plantenresten gevonden. De officier van justitie is ervan overtuigd dat er zeker een keer is geoogst met een geschatte opbrengst van 30.000 euro. 'Uw oom heeft flink gevangen', zegt de rechter. 'Als dat zo is, voel ik me nog harder genaaid,' reageert Farid.



Niets gemerkt, nooit geld gezien

De 32-jarige verdachte houdt vol dat hij niets heeft gemerkt van een oogst en ook nooit geld heeft gezien van zijn oom. Farid komt een keer per week in zijn eigen huis om de post op te halen. Hij logeert bij een vriend. 'De afspraak was dat mijn oom zijn dingetje kon doen. We hebben nooit gesproken over wanneer ik het geld zou krijgen,' zegt Farid. 'U heeft enorme risico's genomen,' zegt de officier. 'Ja, dat snap ik nu ook,' zucht de verdachte.

Farid moet de stroomleverancier en de woningbouwvereniging flinke boetes betalen. Hij raakt nog meer in de schulden, want vanwege rugklachten is hij arbeidsongeschikt verklaard. Zijn oom is plotseling spoorloos verdwenen. 'Hij wilde eerst zijn oom uit de wind houden,' zegt de advocaat van Farid, 'maar toen hij erachter kwam dat hij voor de kwekerij zou opdraaien, heeft hij de naam van zijn oom genoemd.'



Geen ervaring met hennepteelt

De officier gelooft dat Farid slechts zijn appartement ter beschikking stelde. 'De buren hebben alleen de oom in en uit zien gaan en de verdachte heeft geen enkele ervaring met hennepteelt, dat bleek wel tijdens het verhoor.' Maar volgens de officier is de verdachte wel medeplichtig. Hij eist een taakstraf van 90 uur en Farid moet 10.000 euro betalen. 'Dat bedrag heeft hij gekregen, ook al zegt hij van niet.'

De politierechter denkt daar anders over. 'U heeft geen cent gevangen. U bent gaan praten en u heeft alle boetes betaald. Dus ik vind dat u die 10.000 euro niet hoeft te betalen. Maar u heeft wel voor deze weg gekozen om uw problemen op te lossen. Met het risico op brand en dat is ernstig.'



'Laat maar zitten verder'

'Wat moeten we nu?' vraagt de rechter zich hardop af. 'Ik kan aan de buitenwereld niet verkopen dat u hiervoor geen straf krijgt. Die arme man had een grote hennepkwekerij, met gevaar voor de buren, maar hij had zo'n last van zijn rug, dus laat maar zitten verder. Dat kan niet.' Ze legt een taakstraf op van 90 uur. 'Die voert u dan maar uit na uw rugoperatie.'





In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.





Dit is een artikel in de reeks 'Bij de politierechter'. Meer verhalen lezen?