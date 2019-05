Alphen aan den Rijn krijgt 55 struikelstenen

In Alphen aan den Rijn komen 55 struikelstenen voor Joodse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn kleine gedenkstenen die in de stoep worden getegeld. De stenen komen voor de huizen van Joden die tijdens de oorlog zijn gedeporteerd naar concentratiekampen.

Albert Bremer van de Stichting Herdenking Joodse Vervolgingsslachtoffers Alphen aan den Rijn is blij met het besluit. 'Deze steentjes zijn een herinnering aan alles wat er is gebeurd. Het is natuurlijk wel een gemeenschap die zomaar uit de maatschappij is weggerukt en vermoord. Alleen maar om hun geloof.'

Kees Slingerland van het Comité Herdenkingen Alphen vindt de struikelstenen een mooie toegevoegde waarde voor het straatbeeld in de gemeente. 'Dit iets wat permanent terug te zien zal zijn in Alphen aan den Rijn. Ik hoop dat als mensen over de steentjes heenlopen toch weer even een herinnering krijgen aan wat voor gruwelijks er is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog', aldus Slingerland.





Kunstenaar Gunter Demnig





De struikelstenen, die nu al onder meer in Gouda en Bodegraven liggen, zullen rond 4 mei volgend jaar in Alphen aan den Rijn worden geplaatst. De bedenker van de gedenkstenen, de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, zal hierbij aanwezig zijn.

