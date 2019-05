Erevoorzitter (86) ontdaan door ongeregeldheden bij BMT: 'Hartkloppingen en slapeloze nachten'

Al sinds 1947 is de tot erevoorzitter uitgeroepen Ton Keizer een trots lid van voetbalvereniging BMT. Dat er de afgelopen tijd al meerdere ongeregeldheden zijn geweest bij zijn Haagse club, komt dan ook hard aan. De 86-jarige Keizer overweegt zelfs zijn erevoorzitterschap in te leveren.

'Ik vind het heel erg dat de vereniging zo naar de knoppen gaat', zegt een geëmotioneerde Keizer. Daarmee reageert hij op de bekendmaking dat het eerste team van BMT uit het wedstrijdprogramma gehaald is. Dat besluit nam voetbalbond KNVB dinsdag nadat voor de derde keer dit seizoen een wedstrijd van de Hagenaars werd gestaakt.

Volgens zijn halfbroer Leen Smits (78) hebben die gebeurtenissen bij Keizer geleid tot hartkloppingen en slapeloze nachten. Keizer bevestigt dat: 'Die hartkloppingen gaan wel weer over. En ik heb er slecht van geslapen, ja. Ik ben heel erg ontdaan. In mijn tijd ging het er allemaal heel anders aan toe...'



Van jeugdtrainer tot voorzitter

Hij speelt serieus met de gedachte om afstand te doen van het erevoorzitterschap bij Biedt Moedig Tegenstand. 'Ik ben sinds 1947 lid, dus niet een paar dagen. In die tijd heb ik alle functies bekleed die je maar kunt bedenken. Van jeugdtrainer tot voorzitter. En dan hoor je helemaal niks van het huidige bestuur. Dat stelt me nog het meeste teleur.'

Geconfronteerd met Keizers woorden reageert Musa Özdemir geschrokken. 'Dit is een klap voor ons', aldus het bestuurslid van BMT. 'Ik sta met mijn mond vol tanden. Die man is juist onze enige hoop. Hij is de enige van het oude bestuur die ons is blijven steunen. Dit doet pijn. We zullen zeker contact opnemen met meneer Keizer en hem een hart onder de riem steken.'



'Iedereen die zich misdragen heeft gaat eruit'

'Ik mag hem heel graag', vervolgt Özdemir. 'Maar ik begrijp hem wel. Wij hebben als club ook last van de gebeurtenissen en ook wij ergeren ons aan het gedrag van een paar individuen. Deze gasten komen eraf met zes of zeven wedstrijden schorsing, maar wat gebeurt er met ons? We hebben een commissie opgestart om alles te onderzoeken en iedereen die zich misdragen heeft gaat eruit.'

Leen Smits wijst erop dat Keizer voor zijn vrijwilligerswerk bij BMT is onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en door de KNVB als lid van verdienste. Zelf zegt hij al veertig jaar geen lid meer te zijn. 'Het wordt steeds erger. Eerst waren het incidenten, maar het is uitgegroeid tot een wekelijkse tragedie. Ik vind het heel erg voor Ton, want BMT is echt zijn grote hobby.'

