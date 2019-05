Rand (12) uit Syrië herdenkt vandaag ook: 'Een raket kwam onze woonkamer binnen'

'Ja, natuurlijk was ik bang. Je vraagt je de hele tijd af: wanneer ga ik sterven?', vertelt de 12-jarige Rand. 'De heftigste ervaring die ik heb meegemaakt was drie nachten in de badkamer in Syrië. De kogels vlogen in het rond en raketten werden afgevuurd. Bij ons kwam een raket naar binnen en onze woonkamer en ramen waren daarna helemaal plat. Dan heb je echt geluk dat je niet in de woonkamer was.'

De 12-jarige Rand is ruim twee jaar geleden uit Syrië gevlucht en naar Nederland gekomen. Zaterdag spreekt ze tijdens de Nationale Kinderherdenking in Madurodam. 'De Nationale Kinderherdenking is vooral voor de Tweede Wereldoorlog, maar tijdens de twee minuten die ik stil ben, herdenk ik de gebeurtenissen die ik heb gezien in Syrië.'

Samen met Rand is Omroep West naar de Waalsdorpervlakte gegaan. Ze heeft een boeket meegenomen. 'Op het kaartje staat: namens de kinderen van Syrië. Dat vond ik leuk om neer te leggen omdat ze dat ook doen tijdens de herdenking. Nu lijkt het net of alle kinderen dat boeket daar neer hebben gelegd.'



Nederland

Rand is gelukkig in Den Haag en in Nederland. 'Ik speel gitaar, teken en zwem graag. Ik ben blij dat ik hier vrienden en vriendinnen heb. En dat ik niet bang hoef te zijn om ze te verlaten, omdat je weg moet naar een ander land. Ik wil later dokter worden. Ik besef dat ik geluk heb dat ik in vrijheid mag leven. Ik denk dat ik hier een goede toekomst heb.'

'Het enige dat ik niet leuk vind aan Nederland is dat ik hier geen familie heb, maar alleen ons gezin. Ik mis mijn oma, opa en tante. Ik heb niks meegenomen uit Syrië, alleen de herinneringen en een paar foto's van toen ik klein was.'



Nationale Kinderherdenking

Zaterdag vertelt Rand haar verhaal tijdens de Nationale Kinderherdenking. 'Ik wil vertellen hoe een dag van een kind in Syrië eruitziet. En ik wil laten weten aan de kinderen in Nederland dat ik door de hulp die ik kreeg over de dingen die ik heb gezien ben heengestapt.

Maar niet alle kinderen hebben die hulp gekregen en kunnen er overheen stappen, omdat ze te veel hebben gezien.'

Voor Rand wordt zaterdag een bijzondere dag. 'Ik mag namens de kinderen uit Syrië iets vertellen. Daar ben ik zeker trots op.'

De Nationale Kinderherdenking is zaterdag live te volgen bij Omroep West. Op 89.3 Radio West is er een extra uitzending tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Vanaf 19.20 uur is de herdenking live te zien op TV West. De Nationale Kinderherdenking is ook te volgen via de app en omroepwest.nl.