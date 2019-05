Documentaire over Joodse verzetsheld Maurits Kiek in première in Den Haag

Al voor de oorlog hielp Hagenaar Maurits Kiek joden in nazi-Duitsland. Direct na de bezetting begon hij met spionagewerk voor de Engelse inlichtingendiensten.Het is allemaal te zien in de documentaire ‘Remembering The Maurits Kiek Story’ die donderdagavond in première gaat.

Als geheim agent werkte Kiek voor de Engelse militairen inlichtingendienst MI9, waardoor hij gevaar liep. En ook als jood was Kiek niet veilig. Eind 1940 kregen de Duitsers hem in de gaten, waardoor Kiek onder moest duiken in Den Haag. Daar zette hij zijn inlichtingenwerk voort. In België loofden de Duitsers zelfs een beloning van 100.000 Belgische franken uit aan de persoon die Kiek gevangen zou nemen.

Ook in Nederland bleek Maurits Kiek niet veilig. Hij ontvluchtte zijn onderduikadressen in Rijswijk en Den Haag en kwam via een wereldwijde omweg in Engeland terecht, waar hij werd opgeleid tot geheim agent. In 1943 werd hij, voorzien van onder andere radiozendapparatuur, gedropt op Noord-Franse bodem. Zijn opdracht was een vluchtweg uit te zetten voor neergeschoten geallieerde piloten. Dankzij het werk van Kiek konden 32 neergeschoten geallieerde piloten naar Engeland terugkeren.



Arrestatie na verraad

Op 5 september 1943 werd Kiek gearresteerd. Na de invasie van juni 1944 werd Kiek van gevangenis naar gevangenis gesleept en gemarteld. In april 1945 is hij in Tsjecho-Slowakije bevrijd, waardoor hij naar Nederland kon terugkeren.

Op 29 april 2015 wordt in Den Haag het Maurits Kiekpad geopend, genoemd naar de verzetsheld.



Remembering The Maurits Kiek Story

De documentaire is gemaakt door de Amerikaanse regisseur Cheryl Halpern. Zij kwam per toeval in contact met familieleden van Kiek en was direct onder de indruk van zijn verhaal: ‘Ik ben trots dat ik de kans heb gekregen van de familie Kiek om het verhaal van Maurits te vertellen.’

Kiek, in 1980 op 70-jarige leeftijd overleden, krijgt meerdere onderscheidingen uit verschillende landen. Het maken van een documentaire over de Nederlandse verzetsheld blijkt nog niet zo makkelijk, want het leven van Maurits Kiek is met geheimen omgeven: ‘Hij heeft van de Engelse geheime dienst een geheimhoudingsplicht opgelegd gekregen en daar heeft hij zich altijd strikt aan gehouden’, zegt Robert Kiek, de inmiddels 69-jarige zoon van Maurits.



Zoektocht

Een zoektocht van Halpern door verschillende archieven zorgt ervoor dat ze belangrijke documenten over hem weet te achterhalen die een deel van zijn verzetswerk laten zien. ‘Naslagwerk van Amerikaanse piloten refereren aan Maurits Kiek als de radio-operator die hen heeft gered tijdens de invasie en evacuatie’, vertelt Halpern.

Zoon Robert is trots: ‘Ik ben het meest trots op het feit dat mijn vader niet alleen een moedig verzetsman en later geheim agent is geweest, maar ook op het feit dat hij dat heeft gedaan hoewel hij jood was. En dat maakte het gevaar nog veel groter.’

De presentatie en première van de Engelstalig documentaire vindt plaats in het CIDI in Den Haag en wordt georganiseerd door De Stichting Joods Erfgoed Den Haag.