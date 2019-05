Aanhoudingen na 'dreigende indruk' in bioscoop: 'Mannen gingen ineens staan'

De politie is donderdagmiddag massaal uitgerukt voor een verdachte situatie in de Pathé-bioscoop aan het Spui in Den Haag. Daarbij zijn twee aanhoudingen verricht. Volgens de politie maakten de verdachten 'een dreigende indruk' in een van de bioscoopzalen.

De thriller Mumbai Hotel, gebaseerd op de aanslag op een Indiaas hotel in 2008, liep op zijn einde toen ineens vier mannen opstonden, zich verspreidden over de zaal en op verschillende plekken gingen zitten. Zo laat een politiewoordvoerder weten. Vervolgens hebben verschillende geschrokken bezoekers de zaal verlaten en 112 gebeld, waarop agenten in groten getale naar de bioscoop trokken.

Terwijl een politiehelikopter vanuit de lucht assistentie verleende, vielen agenten de zaal binnen. Zij hebben de zaal ontruimd en daarbij alle bezoekers gecontroleerd, maar toen bleek er niet te veel aan de hand te zijn. Toch heeft de politie twee van de vier mannen aangehouden, omdat zij zich niet konden identificeren. Donderdagavond zaten deze heren nog vast op het bureau, en werden ze ondervraagd over waarom ze plots opstonden.



'Echt een 3D-film'

Twee bezoekers van de bioscoop - een echtpaar uit Den Haag - vertellen hoe ze politieagenten binnen zagen stormen. 'De film werd tien minuten voor het einde stopgezet. Toen kwam twintig man politie binnenstappen. We moesten allemaal met de hand boven ons hoofd gaan zitten.'

'Vervolgens zijn we één voor één gecheckt en is er onder stoelen en banken gekeken. Totdat er een rij werd uitgelicht en mensen werden gearresteerd', zeggen ze. Nu zijn ze aan het bijkomen van de gebeurtenissen, al zien ze de humor er ook wel van in. 'Ik dacht dat het een grap was. Echt een 3D-film, dat je alles in het echt meemaakt', verklaart de vrouw. Haar man vult aan: 'Op verzoek van ons is de film uiteindelijk wel afgemaakt.'