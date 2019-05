Jesper Asselman wint eerste rit in Yorkshire: 'Mooiste zege ooit'

Jesper Asselman wint eerste etappe van Tour of Yorkshire. (Foto: Orange Pictures)

Wielrenner Jesper Asselman uit Delft heeft donderdag de eerste etappe van de Ronde van Yorkshire gewonnen. De 29-jarige coureur van Roompot-Charles slaagde er in op de laatste meters net het peloton oor te blijven.

Zijn ploeggenoot Boy van Poppel eindigde als vierde. De rit ging van Doncaster naar Selby over 182 kilometer. De tweede plaats was in Selby voor de Italiaan Filippo Fortin, de Belg Jonas Van Genechten werd derde.

Asselman sprak van zijn mooiste zege ooit. 'Zonder twijfel. Ik kan het nog maar nauwelijks geloven dat het me is gelukt. Door een enkelbreuk vorig jaar heb ik een moeilijke periode gehad. De laatste maanden voelde ik al dat het steeds beter ging. Dit is een fantastische beloning.'



'Alles gegeven voor kleine kans'

Het was zwaar, bekende hij. 'Het was koud, regenachtig en na onze snelle ontsnapping kwam het peloton steeds dichterbij. Op een gegeven moment dacht ik dat ze ons te pakken hadden. Ik heb echter alles gegeven voor die kleine kans die ik nog had. Een paar meter voor de finish zag ik onder mijn elleboog door dat het ging lukken.'

Asselman maakte deel uit van een vroege ontsnapping. Met Dan Bigham, Kevin Vermaerke en Joe Nally bleef hij aan kop. Ruim 100 meter voor de eindstreep demarreerde hij. Zijn voorsprong was zo minimaal dat Fortin als nummer twee in dezelfde tijd finishte.

