ZZ Leiden zonder moeite naar halve finale play-offs

Het eerste duel was dinsdag al met 96-72 gewonnen door de Leidenaars. In de tweede ontmoeting lieten ze Feyenoord geen schijn van kans. In alle kwarten leidde ZZ Leiden met meer dan twintig punten verschil: 17-29, 36-58 en 54-87.

In de halve finales neemt ZZ Leiden het nu op tegen Aris Leeuwarden of Landstede Zwolle, die na duels nog in evenwicht zijn (1-1). De formatie van coach Rolf Franke begint aankomende donderdag thuis in de Vijf Meihal.

Grasshoppers zet eerste stap naar titelprolongatie

De basketbalsters van Solar-systemen Grasshoppers waren woensdagavond al uitstekend van start gegaan in de finaleserie om het landskampioenschap. In hun eigen Katwijkse sporthal Cleijn Duin waren ze met 82-48 veel te sterk voor Loon Lions uit Landsmeer. De finale wordt gespeeld in een best-of-5-serie.