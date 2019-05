Liftpoeper kan rechtszaak tegemoet zien

Woningcorporatie Haag Wonen stapt naar de rechter om een man die voortdurend in de lift poept uit zijn huis te zetten. De overlastgevende bewoner terroriseert al 4 jaar lang het leven van de bewoners van de seniorenflat De Muttersborgh in Den Haag.

'Hij spuugt, poept, smeert allerlei troep in de lift. Het is echt vreselijk!', aldus een bewoonster die anoniem wil blijven. 'We leven allemaal in angst hier, niemand durft er direct iets van te zeggen en de woningcorporatie kan weinig doen zeggen ze', vult een andere bewoner aan.

Iedereen weet om wie het gaat, maar toch kan de woningcorporatie naar eigen zeggen niet veel doen. 'We moeten echt direct bewijs hebben, anders kunnen we niet zomaar iemand uit huis zetten', zegt Els van der Schans van woningcorporatie Haag Wonen.



Maatregelen

Toch neemt de corporatie nu een paar maatregelen. 'We gaan naast de camera's die we al hebben opgehangen in het complex, nu ook een camera in de lift ophangen', zegt Van der Schans. 'Hoeveel moet er gebeuren voordat die man er wordt uitgezet, hij terroriseert ons nu al 4 jaar?', vraagt een bewoner die zijn naam niet durft te vertellen zich af.

Haag Wonen snapt de angst waarin de bewoners nu leven en wil ook zonder het directe bewijs tegen de overlastgevende bewoner naar de rechter stappen. 'Ik weet niet hoe succesvol de aanvraag zal zijn, maar we moeten nu echt iets doen', aldus Van der Schans.

