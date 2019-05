Oudste veteraan (105): 'Je bent spekkoper, dat je in een land woont waar je je kunt uiten'

Thijs van der Knaap was tijdens de Duitse inval gemobiliseerd in Noord-Brabant. | Foto: Thijs van der Knaap

'Je voelde je zo bevrijd. Die meidagen, toen de geallieerden binnenkwamen, dat was gewoon een feestgevoel. Nou kon alles ineens weer', vertelt de 105-jarige Thijs van der Knaap uit Den Haag over de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog.

Op dinsdag 8 mei rijdt de eerste Canadese gemotoriseerde divisie Den Haag binnen. Het is daarna de hele zomer feest. 'Elke week was er wel in een bepaalde plaats feest. Dat heeft de hele zomer geduurd', zegt de oudste veteraan van Nederland, 74 jaar later.

'Tijdens de oorlog was je niet vrij om te feesten, want de Duitsers vonden dat natuurlijk niet leuk. Zelf als je in je eigen buurtje een feestje wilde geven, moest je oppassen. Je voelt je belemmerd. Na de bevrijding kon je alles in het openbaar doen. Dat was wel een belevenis hoor.'



Tweede Wereldoorlog

Soldaat Van der Knaap woont tijdens de Tweede Wereldoorlog op de Loosduinsekade in Den Haag. Op het moment dat de Duitsers binnenvallen geeft Van der Knaap leiding aan een bataljon in Noord-Brabant, maar ze zijn machteloos. In de buurt van Rotterdam worden de militairen aangehouden, hun kleren en wapens worden in beslag genomen. Na een week worden ze vrijgelaten.

Van der Knaap gaat vervolgens werken bij de Belastingdienst. Daar proberen ze, zonder dat het teveel opvalt, zo weinig mogelijk belasting te innen. Ook kijken ze of ze schadevergoedingen kunnen regelen voor mensen die veel zijn kwijt geraakt door de bombardementen. Aan het einde van de oorlog zit de Hagenaar ondergedoken bij zijn ouders op de Loosduinsekade, omdat de Duitsers jonge mannen willen inzetten om te werken aan de verdedigingslinies of in de fabrieken.



Vrij gevoel

Het vrije gevoel van de bevrijding houdt Van der Knaap tot de dag van vandaag vast. 'Je bent spekkoper dat je in een land woont waar je je kunt uiten, waar je kunt praten, waar je verzet kunt tonen en het in bepaalde mate ergens niet eens mag zijn. In de krant lees je wel eens over landen waar dat niet zo is. Om godsdienstige redenen of wat dan ook, waar, als je je bek opendoet, de gevangenis voor je klaar staat.'

'Als je het in Nederland niet eens bent met de minister-president, dan mág dat. Dat gevoel van vrijheid is er. Ik heb het gevoel dat je in Nederland in een bevoorrecht land bent.'