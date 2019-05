'Te dikke' man mag weer niet vooraan staan bij Dodenherdenking

Opnieuw is er ophef over de deelname van vrijwilliger Bas Jongeneel aan de Dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte in Den Haag zaterdag. Vorig jaar was er een hele 'rel': hij mocht niet in beeld komen omdat hij te dik was. Kort daarna leek alles uitgepraat, maar inmiddels is de zaak opnieuw geëscaleerd, vertelt hij aan Omroep West. Jongeneel is inmiddels zo boos dat hij opstapt, hoewel de voorzitter van de Vereniging Erepeloton Waalsdorp wederom excuses heeft aangeboden.

'Mij was beloofd dat ik dit jaar wel bij het monument mocht staan. Maar ik kreeg het programma voor dit jaar in handen en daarin stond dat ik belangstellenden mocht verwelkomen', vertelt Jongeneel. 'Dat betekent dat je voor de groep mag uitlopen, maar dat je dus niet vooraan mag staan. Dat was mij wel beloofd.'

Jongeneel baalt daar stevig van. Voorzitter Vincent Gaal van de Vereniging Erepeloton Waalsdorp erkent tegenover Omroep West dat er opnieuw iets fout is gegaan. 'Ik was die belofte vergeten. Daardoor heeft hij een andere plek toegewezen gekregen, dat klopt. Ouderdom komt met gebreken', zegt hij.



'Niemand heeft een vaste plek'

Gaal wijst erop dat niemand een vaste plek heeft. 'We hebben allemaal taken. Nee, dit heeft echt niks te maken met het feit dat hij te dik zou zijn. Het is vorig jaar ook allemaal rottig op papier gekomen. Daarvoor heb ik al mijn excuses aangeboden.'

Ook voor het jongste incident tussen de twee heeft de voorzitter zijn excuses aangeboden. 'Het is gewoon mijn fout geweest, klaar.' Maar in een telefoongesprek tussen beiden liep het opnieuw uit de hand. Dat was geen prettig gesprek, geven ze allebei toe.



Kinderachtige reactie?

Na een stevige woordenwisseling heeft Gaal alsnog aan Jongeneel toegezegd dat hij in de erewacht mag staan. Gaal: 'Ik heb hem teruggebeld om te zeggen dat het alsnog mocht. Maar hij heeft daarna zelf aangegeven dat hij niet meer wilde. Het is gewoon mijn fout geweest, klaar. Ik wilde het rechtzetten, maar dat ging niet meer. Dan houdt het voor mij ook op.'

Waarom kon Jongeneel zich daar niet bij neerleggen? Dat lijkt misschien een kinderachtige reactie. Maar hij kwam tot zijn besluit om de herdenking op 4 mei niet te verstoren, zegt hij. 'Je weet niet wat mensen gaan zeggen als ik daar weer sta. Ik ben bang dat er bijvoorbeeld opnieuw ruzie onstaat tijdens de herdenking, dat wil ik absoluut niet. Ik kan het wel achter mij laten, maar je weet nooit hoe de anderen reageren.'



'Dikke mensen ogen niet mooi'

Vorig jaar april lekten notulen uit waarin stond dat 'dikke' mensen niet langer vooraan mochten staan bij de herdenking. Jongeneel was daarom ook de wacht aangezegd. Het bestuur zei vorig jaar dat het 'niet mooi oogt' als er dikke mensen in de erewacht staan. 'Daarom hebben we deze maatregel ingevoerd', zei secretaris Wendy Broers destijds.

Vervolgens ontstond er flinke ophef over de kwestie. Bij Omroep West stond de telefoon roodgloeiend, andere media berichtten uitvoerig over de zaak en ook op social media werd er flink op gereageerd. Voorzitter Vincent Gaal zei juridische stappen tegen Jongeneel te overwegen. 'We hebben uniformen tot maat 60 en als je er dan niet in past, moet je zelf bedenken dat er iets mis is', zei hij destijds. Hij wees er ook op dat in het regelement van de vereniging staat dat het lidmaatschap beëindigd kan worden als de vereniging schade wordt berokkend.



Definitief klaar

Maar tot een rechtszaak kwam het niet. De beslissing werd teruggedraaid en Jongeneel mocht tot zijn grote blijdschap toch meedoen. Maar hij besloot vorig jaar alsnog een jaar over te slaan, omdat hij naar eigen zeggen na alle ophef beter even in de luwte kon blijven. Ook volgde een gesprek tussen Jongeneel en de vereniging, waarna de lucht geklaard leek.

Na de jongste ontwikkelingen is het nu definitief klaar voor de vrijwilliger. 'Ik vind het verschrikkelijk, maar ik stop ermee', zegt hij hoorbaar geïrriteerd. 'En ik kom niet meer terug. Ook niet als de voorzitter opstapt.'