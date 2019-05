Aangehouden verdachten 'dreigende situatie' bioscoop weer vrij

De twee verdachten die donderdagavond zijn aangehouden na een 'dreigende situatie' in de Pathé-bioscoop aan het Spui in Den Haag zijn weer vrij. De jongens zijn 14 en 17 jaar, laat de politie weten. Ze konden zich na hun aanhouding niet legitimeren en hebben daarvoor een boete gekregen.

De thriller Mumbai Hotel, gebaseerd op de aanslag op een Indiaas hotel in 2008, liep op zijn einde toen ineens vier mannen opstonden en de zaal verlieten. Toen ze terugkwamen gingen ze verspreid in de zaal zitten. Ze maakten een dreigende indruk op bezoekers en praatten hardop met elkaar tijdens de film, meldt de politie. Vervolgens hebben verschillende geschrokken bezoekers de zaal verlaten en 112 gebeld, waarop agenten in groten getale naar de bioscoop trokken.

Terwijl een politiehelikopter vanuit de lucht assistentie verleende, vielen agenten de zaal binnen. Zij hebben de zaal ontruimd en daarbij alle bezoekers gecontroleerd, maar toen bleek er niet te veel aan de hand te zijn. Toch zijn twee van de vier mannen aangehouden, omdat zij zich niet konden identificeren.



'Zeer ongewenst'

'De actie van de jongens is zeer ongewenst. In deze tijden hebben dit soort incidenten grote gevolgen voor de onveiligheidsgevoelens van omstanders. Daarnaast nemen we dit soort meldingen ontzettend serieus en zetten we direct veel personeel in. Personeel dat op dat moment niet op andere plaatsen kan zijn voor politietaken', laat de politie vrijdag weten.