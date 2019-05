Kim Holland over regen komende speelronde: ‘Nat is geen probleem’

Vanaf dit seizoen doen we bij Omroep West Sport iets nieuws op de vrijdag: de toto. Iedere week laten we een prominent uit de regio vijf voetbalwedstrijden voorspellen. Deze keer praten we met Kim Holland. De diva van de polderporno heeft het over de bekerfinale en waarom het belangrijk is dat ADO veilig is.

Kim, ADO Den Haag is veilig in de eredivisie. Is veilig belangrijk?

'Veilig is heel belangrijk. Eerst zit je op een leeftijd waarin je veel gaat experimenteren. Dan wil je ervaringen opdoen en veel leren. Maar als je op een gegeven moment een relatie gevonden hebt, dan kun je een veilig gevoel krijgen. Dat is dat belangrijke waar ik het over heb. Daarnaast moet ik niet vergeten dat veilige seks ook belangrijk is.'

Kijk! Goed dat je dat nog even zegt. De competitie loopt bijna af. Daar zitten de supporters niet op te wachten. Heb jij tips om dingen uit te stellen?

'Wel als het om een hoogtepunt gaat. Daarvoor is heel veel oefening nodig, zodat je het kan uitstellen. Dan moet je weten wanneer het hoogtepunt precies komt. Daarvoor moet je het spelletje wel precies weten te doorgronden.'

'Als je het einde en dus de hoogtepunt van de competitie bereikt, dan moet je er net even harder aan trekken. Dat is heel belangrijk!'

Laten we dan maar beginnen met een van de laatste speelrondes. Kozakken Boys speelt tegen VVSB. Het wordt een nat weekend. Is nat een probleem voor de spelers?

'Ik zie nat niet echt als een probleem. Met een beetje geluk kun je dan lekker glijen. Dat zorgt voor meer spanning bij het spelletje.'

'Het kan er zelfs voor zorgen dat de favoriet dan uitglijdt. Dat gebeurt dan ook. VVSB wint van Kozakken Boys.'

Scheveningen kan het kampioensfeestje van AFC verpesten. Heb jij wel eens een feestje verpest?

'Een feestje verpesten heb ik niet echt gedaan. Wel dat ik als verrassing op een feestje kwam. Dus laten we zeggen dat Scheveningen AFC verrast en wint.'

Dan Lisse tegen Quick Boys. Je kiest nooit voor een gelijkspel in de toto en had daar een discussie over met presentator Bas Muijs….

'Dat klopt. Als je altijd gelijk wilt hebben, beland je alleen in bed.'

Tekst gaat onder Instagram-post door



'Het is daarnaast ook veel leuker om te verliezen en daarna te winnen dan elke keer maar gelijk te spelen. Ik denk trouwens wel dat Quick Boys wint van Lisse. Vul dat maar in.'

Dan mag VVOG tegen Noordwijk. Noordwijk verloor vorige wedstrijd pijnlijk. Winnen ze nu wel?

'Ze moeten keihard gaan nu en winnen. Komende zondag is het Bevrijdingsdag, het zou toch een mooie bevrijding zijn als ze die kunnen vieren met een overwinning. Dat geeft twee keer zoveel energie na een nederlaag.'

Dan de bekerfinale: Willem II – Ajax. De winnaar krijgt een badjas. Heb jij iets met badjassen?

'Het voordeel van een badjas is dat hij snel uit kan. Ik verstond eerst badgasten. Daar heb ik zelf wat minder mee.'

En met Barry Badpak? Of heb je liever Rubberen Robbie?

'Rubberen Robbie is wel heel oud he. Nee doe maar die jonge gasten van Barry Badpak. Ze hebben toch een lied over een kamelenteen. Die moet ik snel eens luisteren. Dat nummer lijkt me geweldig.'

Tekst gaat onder tweet door



'Dan natuurlijk de vraag wie de beker gaat winnen. Dat wordt Ajax. Die zitten in een flow.'

'Wanneer weet ik of ik boven Bas ga eindigen?

Na het weekend ga ik alles optellen en aftrekken en dan vertel ik het je maandag.

'Vooral aftrekken zeker, haha. Fijn weekend.'