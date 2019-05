Huis afgebrand en opstalverzekering verlopen: 'We voelen ons genaaid'

'Ellendig. Het ziet er niet goed uit', zegt Kevin als hij de schade aan zijn woning aan de Luxemburgstraat in Den Haag bekijkt. 'Dit stond niet op de planning. Heftig.' Op 1 april lagen Kevin en zijn vrouw ziek op bed. 'We hadden de kleine naar de opvang gebracht. Ineens hoorden we gebonk op de deur en er werd geroepen dat er brand was.' Die bleek te woeden bij de buren.

'Je hoopt dat het niet helemaal platbrandt. De brandweer was er snel bij, maar een gedeelte moet helemaal gesloopt worden. Op zolder is alles verwoest en door het hele huis is waterschade', zegt Kevin. Een kast met fotoalbums, kinderkleding, en ook de trouwjurk en het trouwpak van Kevin en zijn vrouw zijn verloren gegaan. 'Misschien dat er nog iets te redden valt, maar ik durf het nog niet te zeggen. Alles zit onder het roet. Dat krijg je niet meer schoon.' Kevin, zijn vrouw en hun zeven maanden oude zoontje Nate wonen sinds de brand in een kamer bij zijn schoonouders.



Verzekering verlopen

Al snel blijkt dat de opstalverzekering is verlopen. Zo'n verzekering vergoedt schade aan de constructie van een huis. 'We hebben het huis gekocht met die verzekering. Op papier klopte het allemaal. Maar blijkbaar is er ergens iets mis gegaan en heeft de voorzitter van de VvE hem laten verlopen. Niet opzettelijk natuurlijk, maar het is wel gebeurd. Daardoor zitten wij nu met de problemen.'

Want het herstel van de woning gaat naar schatting 60.000 tot 70.000 euro kosten. Geld dat Kevin niet in zijn binnenzak heeft. 'Als ik het geld had, had ik gelijk een aannemer aan het werk gezet. Het voelt rot. Je wilt dat het gerepareerd wordt. De brand is niet onze schuld, de opstalverzekering is ook niet onze schuld. We voelen ons wel redelijk genaaid.'



2.300 euro opgehaald

Collega Mike Gordijn dacht in eerste instantie dat het een grap was toen hij van de brand hoorde. Tot hij een foto zag: 'Dan weet je niet wat je ziet. Het kippenvel stond op mijn rug.' Toen hij hoorde dat de opstalverzekering is verlopen, besloot hij in actie te komen. 'Ik ben maar gewoon een crowdfundingsactie gestart. Je moet iets doen. We zijn twee weken onderweg en we hebben nu 2.300 euro verzameld. Het is een goed maandsalaris, maar bij lange na nog niet genoeg. Ik ben er wel heel postief over.' In totaal gaat het herstel van de woning zo'n 70.000 euro kosten.

'Ik weet dat Kevin er heel erg mee zit. Als je net een kindje hebt, getrouwd, een huis gekocht... het is nooit een goed moment, maar dit is echt een drama', zegt Mike. Kevin waardeert de actie van zijn vriend en collega: 'Leuk als iemand zo je best doet voor je. En het is mooi om te zien dat zoveel mensen meeleven en geld doneren. Het geeft je een positief gevoel.'

