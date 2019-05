AFC-spits Raily Ignacio gelooft in titel: 'Met Gods wil gaan we het doen'

Of AFC zich zondag kampioen mag noemen, hangt nog van een aantal zaken af. De Amsterdammers moeten zelf winnen van Scheveningen, en IJsselmeervogels moet zaterdag verliezen of gelijkspelen tegen De Treffers, de nummer vijftien van de tweede divisie. Die kans lijkt niet heel erg groot, maar toch zijn er in Amsterdam al de nodige maatregelen genomen én is het gevoel er dat het gaat gebeuren.

'Ik zou liegen als ik zeg dat dat gevoel er niet is', vertelt de Haagse spits van AFC Raily Ignacio vrijdag in TV West Sport. De spits - die dit seizoen bij AFC al goed is voor 21 doelpunten en in de regio voetbalde bij ADO Den Haag, Westlandia en Rijnsburgse Boys - gelooft erin dat zijn ploeg de titel in de tweede divisie gaat pakken. Als het dit weekend niet gebeurt, dan gaat het ergens in de komende weken wel lukken.

Met gods wil gaan we het doen Raily Ignacio - speler AFC

'Met gods wil'

'Het verschil met IJsselmeervogels is acht punten met nog vier wedstrijden te gaan. Normaal gesproken mag je zoiets niet meer weggeven. Maar goed, de bal is rond', gooit hij er een cliché uit, om vervolgens overtuigend te zeggen: 'Met gods wil gaan we het doen.'

