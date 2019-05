Den Haag wist af van #metoo affaire nieuwe woordvoerder

De gemeente Den Haag heeft willens en wetens een man aangenomen die eerder bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks was ontslagen omdat hij zich aan een stagiaire had vergrepen. Omdat de man een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kon overleggen is hij 'gewoon' aangenomen bij de gemeente. Hij werkt er sinds kort als woordvoerder van de Haagse wethouder Liesbeth van Tongeren, die eerder voor GroenLinks in diezelfde Tweede Kamer zat.

'De man werkt hier per 1 april', laat een (andere) woordvoerder van de gemeente weten aan Omroep West. Volgens De Telegraaf heeft wethouder Van Tongeren de man - van haar eigen partij - aan een baan geholpen. Maar de gemeente wijst die suggestie van de hand. 'Aan de benoeming is een procedure vooraf gegaan met meerdere kandidaten en gespreksrondes. Hierbij werd gekeken naar kennis en opgedane ervaring', aldus de zegsman.

'Onderdeel van de selectieprocedure is dat kandidaten een gesprek hebben met desbetreffende wethouder. Daarna is een definitieve keuze gemaakt.' Volgens hem was de gemeente op de hoogte van de publicaties. Maar omdat de man in kwestie een Verklaring Omtrent Gedrag kon overleggen zag de gemeente geen beletsel om de man aan te nemen.



Signaal naar vrouwen?

Op de vraag of het geen opmerkelijk signaal is naar vrouwelijke medewerkers van de gemeente om een dergelijke omstreden persoon aan te nemen, wilde de woordvoerder van de gemeente Den Haag geen antwoord geven. Ook op de vraag of de gemeente de nieuwe ophef rondom deze persoon had kunnen voorzien, wilde de woordvoerder niet ingaan.

De man in kwestie gaf tijdens de rechtszaak toe dat hij de vrouw na een kerstdiner met de fractie in een Haagse kroeg op de mond had gezoend, terwijl ze dat niet wilde. Maar hij sprak tegen dat hij haar had aangerand. Ook zou hij haar na het incident midden in de nacht in Den Haag alleen achter hebben gelaten, terwijl hij wist dat ze daar niet weg kon. Een schadevergoeding van 50.000 euro die de man vanwege zijn ontslag eiste, werd door de rechter destijds niet toegekend.



Jesse Klaver uitte spijt

Destijds uitte partijleider Jesse Klaver bij RTL Late Night nog uitgespreid zijn spijt over de kwestie. 'Je weet dat vijftig procent van de vrouwen lastig wordt gevallen en in veertig procent op het werk', zei hij. 'Stage lopen bij zo'n fractie moet de mooiste tijd van je leven zijn (...), dat het zo abrupt wordt verstoord vind ik echt verschrikkelijk', liet Klaver weten.

Nu duikt deze man dus op bij de gemeente Den Haag. Ook na de nieuwe ophef komt daar geen verandering is, zegt de gemeente. De woordvoerder om wie de zaak draait was vrijdag, ondanks meerdere pogingen, niet bereikbaar voor commentaar.