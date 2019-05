Katwijk en Noordwijk genomineerd voor titel Topsportgemeente 2018

De titel Topsportgemeente van het Jaar wordt jaarlijks uitgereikt aan de gemeente met de beste sportprestaties, gemeten over veertig nationale topsportcompetities. Die prestaties worden gerelateerd aan het aantal inwoners: kleine gemeenten hebben dus even veel kans als grote.

Katwijk vierde vorig jaar feest bij onder meer het kampioenschap van VV Katwijk in de tweede divisie van het voetbal, en de nationale titel van de basketbaldames van Grasshoppers. De nominatie van Noordwijk is mede te danken aan de titel van VV Noordwijk in de Hoofdklasse A zaterdagvoetbal, maar zoals gezegd: het is een gemiddelde score van de prestaties in veertig competities, alle topsporters in teamverband hebben er dus aan bijgedragen.

Trots





De Katwijkse wethouder sport Adger van Helden reageert trots: 'Niet alleen op de prestaties van de gemeente, maar vooral op die van onze sporters. We investeren veel in sport, maar we zijn in Katwijk ook heel gelukkig met veel mensen die zich inzetten als vrijwilligers voor de clubs. Er zijn mooie clubs met goede voorzieningen en veel vrijwilligers. Dat trekt veel jeugd en dat werkt uiteindelijk door in de top.'

Als Katwijk of Noordwijk wordt uitgeroepen tot Topsportgemeente van het jaar, betekent dat de derde prijs op rij voor onze regio. Vorig jaar viel de eer ten deel aan de gemeente Teylingen, het jaar daarvoor aan Westland.