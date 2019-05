Burgemeester Krikke spreekt dochter van in oorlog omgekomen stratenmaker

Pieter werkte als stratenmaker bij de Dienst Gemeentewerken. In mei 1942 eiste de Duitse bezetter dat honderd werklieden van Gemeentewerken naar Duitsland zouden gaan, om daar te gaan werken voor de arbeidsinzet. Pieter Sieuwerts was een van hen. Op 5 augustus 1942 vertrok hij naar Friedrichshafen aan de Bodensee. Daar werkten meer dan tienduizend buitenlandse mannen gedwongen in de oorlogsindustrie.

Pieter Sieuwerts werd echter ziek en keerde na een paar maanden terug naar Den Haag. Twee jaar later zou het noodlot voor hem toeslaan. Toen de geallieerden Den Haag bombardeerden in een poging de lancering van de Duitse V2-raketten te stoppen, verloor Pieter Sieuwerts het leven, samen met zijn tienjarige zoontje Dirk. Pieter stierf die dag toen hij op pad was om hout te gaan halen. Zijn weduwe Arendje Mulders bleef achter met vier jonge kinderen.



Gedenksteen voor Ru Paré

De dag van burgemeester Pauline Krikke staat vrijwel geheel in het teken van herdenken. Ze was zaterdagochtend bij de herdenking op het politiek terras in het Haagse stadhuis en later bij de herdenking in Nieuwspoort.



Zaterdagmiddag onthulde ze de gedenksteen voor Ru Paré. Zij was de verzetsstrijder die in de oorlog tweeënvijftig joodse kinderen redde. Zaterdagavond is de burgemeester bij de herdenking aan de Parallelweg in Den Haag.