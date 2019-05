Indrukwekkende herdenking Waalsdorpervlakte: 'Mijn opa is hier doodgeschoten'

'Ik ben hier omdat mijn opa hier is doodgeschoten. Ik vind het belangrijk om dat aan mijn kinderen over te dragen.' Traditiegetrouw stonden er heel wat mensen stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog op de Waalsdorpervlakte. Zoals elk jaar maakte de herdenking een diepe indruk op de bezoekers.

'Het was heel indrukwekkend, ik ben heel blij dat we hier naartoe zijn gegaan', zegt een vrouw die samen met haar man in onze regio op vakantie is. 'We zijn weleens eerder met z'n tweetjes hierlangs gefietst, maar om het echt zo eens mee te maken, is heel indrukwekkend.'

Tijdens de twee minuten stilte denkt het stel in het bijzonder aan de mensen die geëxecuteerd zijn op de Waalsdorpervlakte. 'Ja, daar denken wij dan aan. Je staat heel graag voor hen in de rij en dan wacht je geduldig. En als je dan bij die kruizen staat dan denk je toch wel, ja ze zijn er toch voor ons land geweest.'



Overbrengen op de kinderen

Een andere bezoeker is met zijn kinderen en kleinkinderen naar het duingebied tussen Den Haag en Wassenaar gekomen. 'Ik ben hier omdat mijn opa hier is doodgeschoten', vertelt hij. 'Toen ik als kind in Den Haag woonde, was ik gewend om hier ieder jaar te zijn. Ik ben nu een aantal jaar niet geweest en ik vond het toch belangrijk om het aan mijn kinderen over te dragen. Dat zij ook weten waarom deze herdenking hier is.'

Zijn kleinkind is blij dat ze met haar opa naar de Waalsdorpervlakte is gekomen. 'Het was heel indrukwekkend. Je voelde het echt aan de sfeer. Het is heftig wat hier is gebeurd.'

LEES OOK: