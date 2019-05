Lachgas op bijna alle Bevrijdingsfestivals verboden, maar niet in Den Haag

Lachgas is op het terrein van het Bevrijdingsfestival in Den Haag niet verboden. Den Haag vormt daarmee een uitzondering. Uit een onderzoek van de NOS blijkt althans dat de meeste officiële festivals zondag handel of gebruik van lachgas verbieden.

'Als we zien dat mensen met grote pakken lachgas het terrein op willen dan grijpen we in', zegt Robert-Jan Rueb van het Haagse Bevrijdingsfestival. 'Want in dat geval zien we het als handel en dat is verboden op ons terrein. Maar het gebruik van lachgas is niet verboden, dus daar treden we niet tegen op'.

Afgelopen week tijdens Koningsdag rukten ambulances tientallen keren uit voor mensen die onwel raakten na het gebruik van lachgas. Met name in Amsterdam waren de lachgasbalonnen in trek; maar ook in andere plaatsen, met name in de grotere steden, vindt het goedje zijn weg.



Plaatselijk verbannen

Via plaatselijke verordeningen kunnen organisatoren de verkoop van lachgas verbieden; dat gebeurt bijvoorbeeld in Hoorn en Alkmaar. In Haarlem, Almere en Utrecht is zowel de handel en het gebruik van lachgas verboden.

Omdat het gebruik van lachgas niet verboden is, staat het Bevrijdingsfestival in Den Haag de balonnetjes toe. Rueb: 'We wachten beleid van de gemeente af en dan zal het in de vergunning worden opgenomen. Volgend jaar komt het ongetwijfeld in de vergunning te staan', verwacht hij.



De hele dag muziek

Dit jaar kan er dus nog naar hartenlust lachgas worden ingeademd op het Bevrijdingsfestival in Den Haag. Tijdens het festival treden tot zondagavond 23.00 uur veel artiesten op, zowel op het Malieveld en rond de Tweede Kamer.

Ook in Zoetermeer is een Bevrijdingsfestival met 12 uur lang artiesten als Yentl en de Boer en DI-RECT. Of er in Zoetermeer een verbod op de handel of het gebruik van lachgas geldt, is onbekend. De organisatie was zondag onbereikbaar.