Brrr....!! Koude Bevrijdingsdag

Zondagochtend vallen er enkele regen- of hagelbuien. Zondagmiddag is het op de meeste plekken droog en is er ook zon.

Dodenherdenking was in 34 jaar tijd niet zo koud als zaterdag . De temperatuur schommelde rond de 10 graden. Op 4 mei was het volgens MeteoGroup sinds 1946 alleen in 1957 (10,0 graden), 1985 (8,7 graden) en 1979 (7,9 graden) nog kouder. Op de recordkoude Dodenherdenking in 1979 lag er in het noorden van het land zelfs 4 cm sneeuw.

