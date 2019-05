Wandelaar na dood vrouw: 'Ik zal niet meer zo snel alleen naar de Scheveningse Bosjes gaan'

Iedereen die zondag door de Scheveningse Bosjes wandelt vraagt zich eigenlijk maar één ding af: wat is hier nu precies gebeurd? Zaterdag werd door voorbijgangers in het bos het lichaam van een 56-jarige Haagse gevonden. De politie denkt dat zij mogelijk door geweld om het leven is gekomen. Zondagmiddag werd er nog volop onderzoek gedaan.

De Scheveningse Bosjes is een populaire plek om honden uit te laten, vlakbij het World Forum en Madurodam. Ook het 56-jarige slachtoffer deed dat hier geregeld, zegt de politie. 'Je hebt allemaal je eigen tijden', vertelt een vrouw die met haar man de hond uitlaat. 'De meeste mensen ken je wel, je houdt elkaar in de gaten en je vraagt eens hoe het gaat.' Net als alle andere anderen heeft zij geen idee wie het slachtoffer is en wat er precies gebeurd is.

Haar man was hier zaterdagochtend nog. Het was hem nog opgevallen dat er een klein wit hondje zonder baas door het bos liep, een Jack Russel. 'Het leek alsof hij nergens hoorde.'



Wandelaars en fietsers

Naast mensen die hun hond uitlaten maken ook wandelaars, hardlopers en fietsers veel gebruik van deze plek. Net als de hondenbezitters zijn het vaak inwoners van het Statenkwartier, oud-Scheveningen of de Archipelbuurt. 'Ik kom hier al veertig jaar', vertelt een man uit 'de Archipel'.

Ook zondagmiddag is het er druk. De meeste mensen blijven even staan om te kijken bij het politielint. Sommigen stappen naar binnen bij de grote witte zeecontainer van de politie om iets met een agent te bespreken. Fietsers knijpen in de remmen om te kijken naar de tekstkar van de politie waarop staat dat getuigen worden gezocht.



'Best wel heftig'

Ook drie vrouwen, 'echte Scheveningers', laten hun hond uit. Ze vinden het 'best wel heftig' wat hier gebeurd is en vragen zich af wat erachter zit. 'Ik zal hier niet meer zo snel alleen naar toe gaan', zegt een van hen.

Een andere vrouw die op de fiets aankomt, vraagt zich af of ze het slachtoffer kent. 'Ik vind dit geen fijn idee.' Ze komt dagelijks in het bos met haar hond, ze vindt het een fijne plek. 'Overdag is het vaak druk met uitlaatservices.' Maar als het begint te schemeren vindt ze het er minder plezierig. 'Er zitten dan vaak van die vreemde types op de bankjes, je voelt je bekeken.'



Donker

Bij alle passanten is wel bekend dat het bos 's avonds wordt gebruikt als homo-ontmoetingsplaats. Al hebben ze niet de indruk dat dat iets te maken heeft met de dood van de vrouw. Toch komen de meesten er liever niet als het donker is. Ook een man in een scootmobiel beaamt dat: 'Ik fietste hier twintig jaar lang 's ochtends om half zes naar mijn werk, dat zou ik nu niet zo snel meer doen.'