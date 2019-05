Dinsdag 7 mei in Team West

- Afgelopen zaterdag is het lichaam van een 56-jarige vrouw gevonden in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Ze is met geweld om het leven gebracht. De politie heeft een aantal vragen over de zaak.

- Een 19-jarige man uit Den Haag wilde helpen toen hij zag dat een groep jongens met elkaar aan het vechten was. Hij werd daarbij zelf in zijn rug gestoken. Er is al een verdachte aangehouden, maar de politie is nog wel op zoek naar getuigen.

- Vier ouderen uit Gouda zijn het slachtoffer geworden van een woninginbraak. In drie zaken zijn beelden van pintransacties met gestolen pinpassen.

- Tot slot zoekt de politie getuigen van een insluiping in Moerkapelle. Een 82-jarige vrouw betrapte twee meisjes in haar huis en werd door hen op de grond geduwd.

