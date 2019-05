Actie tegen motorlawaai in Krimpenerwaard

Vooral op mooie dagen is het volgens bewoners een probleem: het gebulder van motoren door de Krimpenerwaard. De bewonersactiegroep Geluidoverlast Motorfietsen, gemeente Krimpenerwaard, de politie en de Motorrijders Actie Groep slaan nu de handen ineen en nemen de komende maanden maatregelen om de geluidsoverlast van motoren in de regio te beperken.

Zo komen er spandoeken met de tekst op negen verschillende plaatsen in de gemeente Krimpenerwaard. De tekst erop luidt: 'Welkom maar, mag het iets zachter?' Ook komt er een informatiekaart over het belang van stilte in het gebied. Daarnaast is er op 9 en 10 juni een informatiestand te bezoeken bij de pont in Schoonhoven om aandacht te vragen voor het probleem.

'Op mooie dagen komen er soms groepen van 40 a 50 motorrijders langscheuren en dat terwijl dit een stiltegebied is', zegt Tony Hardenberg van de Actiegroep Geluidoverlast Motorfietsen. 'Het gebeurt regelmatig dat ik in de tuin zit en mijn gesprekspartner niet meer kan verstaan. Je hoort het ‘asociale geraas’ van motoren al van kilometers ver horen aankomen'.



'Rij niet meer in groepen'

Met de campagne wordt de motorrijders gevraagd om niet in grote groepen te rijden, te rijden met lage toeren en geen toertochten te houden door stiltegebieden. 'Wij hebben niets tegen motorrijders die genieten van het prachtige landschap in de Krimpenerwaard en waarschijnlijk heeft een groot aantal motorrijders niet eens in de gaten dat ze overlast veroorzaken', aldus Hardenberg.

Hij verwacht overigens niet dat het geluidsprobleem meteen is opgelost. 'Dit is in ieder geval een goed begin en ik ben blij dat we goed contact hebben met de Motorrijders Actie Groep. We hopen dat motorrijders zich bewust worden van het feit dat wij er soms last van hebben', zegt Hardenberg.



'Het gaat om een kleine groep'

Gerwin Batten, voorzitter van de belangenvereniging voor motorrijders MAG, geeft aan dat het om een relatief kleine groep motorrijders gaat, die het voor de anderen verpesten. 'De MAG heeft als doel om motorrijders in vrijheid en veilig van hun motor te laten genieten, maar zonder dat anderen daar last van hebben. Dat gaat zowel om snelheid als om geluid. Wij willen voorkomen dat dit soort gebieden door overlast voor motorrijders afgesloten worden.'

Ook secretaris Vera de Bruijn beaamt dit. 'Het probleem ligt grotendeels aan de mensen die zich niet aan de regels houden. Als er staat dat je maar 60 mag rijden op een dijk, dan hoor je dat ook gewoon te doen in plaats van er met 100 overheen te scheuren'. De Bruijn is daarom blij met deze gezamelijke campagne. 'Wij werden door bewoners geattendeerd op de geluidsoverlast. We hopen dat we nu samen met elkaar het probleem kunnen verminderen, want wij kunnen ons ook wel voorstellen dat bewoners overlast ervaren.'



'Wij willen dat iedereen geniet van de Krimpenerwaard'

Ook de gemeente is tevreden met deze campagne. 'Als gemeente krijgen wij inderdaad klachten van inwoners over geluidsoverlast van motoren. Omdat wij willen dat iedereen geniet van de Krimpenerwaard, hebben wij met elkaar deze campagne bedacht', zegt wethouder Bening. 'We gunnen de motorrijders een prachtige rit door de Krimpenerwaard, maar vragen hen om met lage toeren en niet in groepen te rijden. Zo kunnen de bewoners genieten van hun omgeving en rust.'

