OM eist werkstraf tegen Hema-manager die voor 50.000 euro aan spullen stal

180 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke celstraf eist het Openbaar Ministerie (OM) tegen een voormalige leidinggevende van winkelketen Hema in Delft vanwege verduistering. Bianca H. (48) laadde aan het eind van de werkdag grote hoeveelheden spullen in bigshoppers, om die vervolgens op Marktplaats te verkopen.

Het OM gaat ervan uit dat de verduistering ruim een jaar doorging. In februari 2018 kwam er een eind aan het illegale handeltje van de vrouw uit Den Haag, toen de politie haar woning binnenviel. Agenten troffen er 1484 artikelen van Hema aan, variërend van chocola tot pennen, aanstekers en camera's.

Ik ben vreselijk stom geweest Bianca H. – verdachte

Ze werkte al 17 jaar bij Hema en gaf leiding aan de food-afdeling. Tegenover de Haagse rechtbank bekende ze. 'Ik ben vreselijk stom geweest', zei de geëmotioneerde vrouw. Financiële problemen van haar twee kinderen, die met schulden kampten, waren voor haar aanleiding geweest om de spullen te ontvreemden. 'Ik begrijp dat je je kinderen alles wil geven, maar u bent wel erg ver gegaan', zei de rechter.



50.000 euro aan spullen ontvreemd

Hema becijferde dat de vrouw voor 50.000 euro aan spullen heeft ontvreemd uit haar vestiging aan de Molslaan in Delft. De 1484 artikelen die bij een politie-inval in haar woning werden teruggevonden, vertegenwoordigden alleen al een waarde van 30.000 euro. 'Mevrouw heeft het vertrouwen dat haar werkgever in haar stelde op grote schaal misbruikt', stelde de officier van justitie.

Volgens het OM was ook Hendrik P. (43), de vriend van Bianca, betrokken bij de verduistering bij Hema. Hij zou 's avonds de grote boodschappentassen van de Hema-leidinggevende hebben aangenomen, en laadde spullen in de auto. Daarmee zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan heling. De officier eiste maandag bij de rechtbank tegen hem een werkstraf van 100 uur.



Tegen korting spulling meenemen

Zelf zei de Hagenaar dat hij onschuldig was. Hij had begrepen dat het Hema-personeel tegen korting spullen van hun baas mocht meenemen. Hij wist niet beter dan dat Bianca er ook voor betaald had. 'Ik dacht dat het wel klopte.' Volgens de officier had Hendrik, als hij beter had nagedacht, kunnen weten dat het niét klopte.

De advocaat van Bianca H. plaatste grote vraagtekens bij de becijfering van Hema over de schade die de vrouw met de verduistering had veroorzaakt voor het winkelbedrijf. Ook andere personeelsleden kunnen spullen bij de Delftse vestiging gepikt hebben. 'Het is te makkelijk om het allemaal op het bordje van mevrouw neer te leggen.' Op dagen dat H. niet werkte, waren er ook forse tekorten in de kassa, aldus de advocaat.

Over twee weken doet de rechter uitspraak.